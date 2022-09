Ao lado de Boninho, Ana Furtado mostra encontro com Marcos Mion e Suzana Gullo

Apresentadora Ana Furtado registra almoço especial com Boninho e o casal Marcos Mion e Suzana Gullo

CARAS Digital Publicado em 04/09/2022, às 10h49

Encontro de milhões! A apresentadora Ana Furtado (48) registrou um momento especial ao lado do maridão, Boninho (60), e de um casal famoso, no sábado, 03!

A loira e o Big Boss do Big Brother Brasil curtiram almoço na companhia de Marcos Mion (43) e a esposa dele, Suzana Gullo (46).

No Instagram, a atriz publicou uma selfie em que aparece com o amado, o comandante do Caldeirão e a designer de moda, que posou coladinha com o apresentador, e celebrou o encontro.

"De um almoço topzera ao lado desse casal que amamos, @marcosmion e @suzanagullo. Sempre bom encontrá-los, queridos!!", escreveu Ana Furtado na postagem.

"Vocês são DEMAIS, já quero outro!", disse Suzana nos comentários. "Nós amamos você!! Alto astral sempre", declarou Mion.

O quarteto ainda recebeu elogios dos internautas: "Só gente bonita, elegante e sincera", "Encontro de milhões!", "Que time", "Quanto amor em uma foto", "É sempre bom está com amigos!", "Lindos", destacaram.

Nos Stories de seu Instagram, Mion também compartilhou um registro durante o almoço. "Almoço de hoje, sempre uma delícia!", celebrou o ex-Record.

Confira o encontro de Boninho e Ana Furtado com Marcos Mion e a esposa, Suzana Gullo:

Ana Furtado curte viagem romântica com Boninho

Na terça-feira, 30, Ana Furtado abriu álbum de sua viagem romântica por Paris ao lado de Boninho. A apresentadora publicou uma série de fotos onde ela exibiu cenários e lugares incríveis que conheceu, além fotos arrasadoras que ela fez sozinha e com o amado na Cidade Luz. Entre as imagens estão uma bela fotografia da Torre Eiffel durante um pôr do sol, ela curtindo o mesmo ponto turístico, só que de dia, uma visita da loja luxuosa da Louis Vuitton, obras de artes que viu em um museu, algumas revistas importadas, um jantar especial e até um registro ao lado de seu sogro, Boni (86).

