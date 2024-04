Anúncio de divórcio aconteceu após Deborah Secco voltar a expor intimidade

Deborah Secco anuncia separação logo após voltar a fazer confissões polêmicas sobre intimidade com e sem Hugo Moura; saiba o que ela disse

Nesta quinta-feira, 4, a equipe de Deborah Secco confirmou o fim do casamento com o diretor Hugo Moura após muitos rumores. Mas um detalhe acabou chamando a atenção dos admiradores do casal. É que o anúncio aconteceu apenas um dia após a famosa voltar a fazer algumas confidências picantes sobre sua intimidade.

Deborah marcou presença no podcast ‘Surubaum’ comandado pelos apresentadores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso na última quarta-feira, 3, que é voltado justamente para falar sobre a sexualidade. Durante sua participação, a estrela fez diversas revelações íntimas, muitas vezes sem mencionar o nome do agora -ex-marido.

Deborah falou sobre como se tornou um símbolo sexual após alguns papeis sensuais também foi explícita ao revelar suas preferências na intimidade. Além disso, ela admitiu ser adepta da troca de casais: "Já fui com um casal de duas mulheres, e já fui com um casal de homem e mulher. E também já trouxe outro casal", ela revelou sua experiência.

Durante a entrevista, a atriz reforçou sua bissexualidade e detalhou um relacionamento com uma mulher famosa, sem revelar o nome. Embora tenha falado abertamente sobre suas experiências, ela evitou compartilhar detalhes das relações do marido. No dia seguinte, a equipe da atriz confirmou que o divórcio já havia ocorrido há alguns meses.

"Os dois estão separados há alguns meses. Mas, estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto", confirmou a equipe da artista ao portal de notícias da Globo.

Para quem não acompanhou, Deborah costumava fazer diversas revelações sobre sua vida sexual com o marido. Além disso, ela chegou até a confessar que o casamento deles tinha um 'combinado' para que pudessem ficar com outras pessoas. No entanto, recentemente, a atriz parou de compartilhar esses detalhes, atendendo a um pedido do marido.

Em uma entrevista recente à revista Quem, a atriz, que está no ar na novela 'Elas por Elas' explicou sobre o motivo de manter discrição em relação ao casamento. Deborah contou que seu marido estava passando por uma transição em sua carreira. Ele havia começado a trabalhar atrás das câmeras e, por isso, preferia se manter longe dos holofotes.

Hugo Moura refletiu sobre irrelevância antes de divórcio:

Na manhã desta quinta-feira, 4, a equipe de Deborah Secco confirmou o fim do casamento com o modelo e diretor de cinema Hugo Moura após muitos rumores. No entanto, o ex-marido da artista chamou atenção ao compartilhar uma reflexão enigmática sobre irrelevância em suas redes sociais antes da separação ser anunciada.