Antonio Fagundes se derrete em declaração para a esposa: 'Minha luz'

Esposa do ator Antonio Fagundes, Alexandra Martins ganhou uma declaração romântica do artista ao completar mais um ano de vida

O ator Antonio Fagundes usou as redes sociais para compartilhar uma linda declaração de amor para a esposa, a atriz Alexandra Martins, que completou mais um ano de vida na última segunda-feira, 04. Em seu Instagram oficial, o artista reuniu diversos registros ao lado da companheira e a parabenizou pelos 46 anos.

Nas imagens publicadas por ele, é possível observar alguns cliques de momentos especiais do casal, além de fotos onde Alexandra surge bastante sorridente. Os dois estão casados desde 2016 e se conheceram durante um seriado de sucesso nos anos 2000.

"Amor da minha vida, minhas mais lindas 17 voltas ao sol foram ao teu lado. Você é minha luz. Parabéns pelo teu dia e que venham muitos mais. Te amo", escreveu o ator na legenda. Além de Antonio Fagundes, Alexandra Martins também recebeu felicitações carinhosas dos seguidores nos comentários da postagem.

"Felicidade! Vocês são lindos", declarou uma internauta. "Feliz aniversário ao seu amor! Que suas vidas sejam unidas até o céu! Parabéns, amados!", disse outra. "Que lindo! Amo ver este amor tão verdadeiro!", falou uma terceira.

Antonio Fagundes comenta amizade com Stênio Garcia

Grande nome da dramaturgia brasileira, o ator Antonio Fagundes (74) não poupa palavras para celebrar sua amizade com o veterano Stênio Garcia (91). Em entrevista à CARAS Brasil, o artista comentou a relação e afirmou que os dois são como irmãos.

Antonio Fagundes e Stênio Garcia atuaram juntos durante as cinco temporadas do seriado Carga Pesada, entre 2003 e 2007, em que deram vida aos icônicos Pedro e Bino. Hoje, a história dos dois caminhoneiros está disponível no Globoplay. De acordo com o ator, eles não se separaram desde então.

"Stênio é meu irmão, sempre foi e continua sendo. Faz parte da minha vida. A gente se fala, estamos sempre acompanhando o que o outro está fazendo. Ele veio para a estreia de Baixa Terapia, e tudo o que ele faz estou presente também."

Além de sua amizade com Stênio Garcia, Antonio Fagundes também comentou sobre pressão estética, hobbie em viagens e o "medo" do envelhecimento.