Antonio Fagundes revela já ter sofrido pressão estética: ‘Minha mãe cobrava’

Em entrevista à CARAS Brasil, Antonio Fagundes refletiu sobre cirurgias estéticas e ainda afirmou não ser seu tipo de homem

Antonio Fagundes chegou aos 74 anos celebrando cada marca de expressão que carrega. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista renomado revela que não pretende fazer intervenções estéticas e que também já sofreu com cobranças em relação ao seu físico.

"Minha mãe me cobrava [risos], ela falou no ar: 'Filho, tira essa bolsa de baixo do olho'", relembra Antonio Fagundes. "Se você mexe muito, você tira a marca da sua vida. Cada marca de expressão faz parte da minha vida, não posso destruir em minutos uma coisa que eu levei anos para construir."

O artista, que é considerado galã por muitos fãs e telespectadores, conta que, apesar dos elogios não se deixa levar por eles. Fagundes ainda assegura que não se considera o tipo de homem que acha bonito ou atraente.

Leia também: Antonio Fagundes abre o coração sobre envelhecimento, estética e teatro

"Nunca me envaideceu, porque eu nunca me considerei o meu tipo de homem. Nunca fui meu tipo de homem, eu não me elegeria em nenhuma dessas eleições aí. Mas eu agradeço sempre, e a partir de uma certa idade você começa a agradecer de joelhos", acrescenta o veterano.

Ele relembra ainda que, durante a novela O Rei do Gado, em que interpretava Bruno Berdinazzi Mezenga, precisou ficar fora das câmeras para emagrecer. "Foi para o personagem, foi um sacrifício isso", completa o artista.

"Ele sofria um acidente de avião e ficava um mês perdido no meio da floresta, não tinha sentido eu voltar gordinho. Me comprometi com o Benedito [Ruy Barbosa] que ele ia me tirar do ar 10 dias só e eu ia emagrecer o máximo que eu pudesse. Me enfiei em um spa em Sorocaba e consegui."

CONFIRA TRECHO DA ENTREVISTA DE ANTONIO FAGUNDES À CARAS BRASIL: