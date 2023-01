Antonio Fagundes conheceu esposa durante seriado de sucesso dos anos 2000; relembre

Fagundes e Alexandra Martins contracenaram em Carga Pesada, que foi ao ar em 2003

Sempre muito discretos quanto à vida pessoal, o casal de atores AntonioFagundes, que está no ar com a reprise de O Rei do Gado, e Alexandra Martins costumam fazer raras aparições juntos nas mídias sociais. Por este motivo, muitos fãs dos artistas não sabem como os dois se conheceram.

O casal está junto desde o ano de 2007 e viveram personagens nas telinhas da Globo, durante a novela Bom Sucesso (2019). Na trama das 19h, eles interpretavam Alberto e Leila. Além disso, eles já estrelaram uma peça juntos, no ano de 2020.

E foi justamente na divulgação da peça, em uma conversa com o apresentador Serginho Groismann, no programa Altas Horas, que a atriz contou como os dois se conheceram. "A gente se conheceu trabalhando num episódio de Carga Pesada e continuamos trabalhando", contou.

O seriado de televisão começou a ser exibido em 2003, e teve cinco temporadas. Na trama, eram contadas as aventuras de uma dupla de caminhoneiros na estrada, Pedro e Bino, interpretados por Fagundes e Stênio Garcia, respectivamente.

"A gente ficou amigo, mas depois começamos a namorar", continuou a artista. No seriado, Martins participou apenas de um episódio, em que fez a figura folclórica mula sem cabeça, que tentava seduzir o personagem do amado, Pedro.

OS DOIS APARECERAM JUNTOS RECENTEMENTE

O ator estreou a sua nova peça, chamada Baixa Terapia – Uma Comédia no Divã, no Teatro Clara Nunes, no Rio de Janeiro, e contou com o carinho especial de sua esposa. Discretos com a vida pessoal, eles fazem raras aparições juntos em eventos e aproveitaram a noite marcante para esbanjarem sorrisos.

Os dois foram fotografados lado a lado na saída do espetáculo. Alexandra ostentou sua boa forma ao apostar em um vestido verde, que destacou sua silhueta impecável. O casal acaba de completar 16 anos de relacionamento. Eles estão juntos desde 2007 e ela fez uma homenagem para o maridão ao celebrar a data especial há poucos dias.