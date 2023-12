Antonio Fagundes comenta amizade com Stênio Garcia: 'Meu irmão'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Antonio Fagundes celebrou a amizade de anos com o veterano da atuação Stênio Garcia

Grande nome da dramaturgia brasileira, o ator Antonio Fagundes (74) não poupa palavras para celebrar sua amizade com o veterano Stênio Garcia (91). Em entrevista à CARAS Brasil, o artista comentou a relação e afirmou que os dois são como irmãos.

Antonio Fagundes e Stênio Garcia atuaram juntos durante as cinco temporadas do seriado Carga Pesada, entre 2003 e 2007, em que deram vida aos icônicos Pedro e Bino. Hoje, a história dos dois caminhoneiros está disponível no Globoplay. De acordo com o ator, eles não se separaram desde então.

"Stênio é meu irmão, sempre foi e continua sendo. Faz parte da minha vida. A gente se fala, estamos sempre acompanhando o que o outro está fazendo. Ele veio para a estreia de Baixa Terapia, e tudo o que ele faz estou presente também."

Nesta quarta-feira, 13, Stênio Garcia passou mal em casa e foi levado a um hospital do Rio de Janeiro. O artista segue internado desde então, porém, nesta quinta, 14, usou seu perfil do Instagram para acalmar os fãs e assegurar que está bem.

"Ontem eu tive um mal estar, por isso que estou aqui no hospital para fazer uns exames. Mas estou ótimo. Se Deus quiser, vai sair tudo bem. Obrigado", disse. Na legenda, a equipe do artista compartilhou um texto do veterano sobre sua ida ao hospital.

"Antigamente eu e todos nós tínhamos mal estar, vínhamos no hospital, fazíamos exames e voltávamos para casa tranquilamente até porque quem está vivo as vezes se sente mal", começa. "Eu peguei essa gastroenterite viral que causa náusea e diarreia e por isso estou aqui hidratando com soro, tomando medicação e muito acolhimento dessa equipe maravilhosa do Samaritano."

"Agradeço a todos pelo carinho e peço que não acreditem em notícias falsas porque essa internet infelizmente está cheia de pessoas disseminando mentidas. Gratidão a todos que gostam de mim", completou o comunicado.

CONFIRA TRECHO DA ENTREVISTA DE ANTONIO FAGUNDES À CARAS BRASIL: