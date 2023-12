Internado, Stênio Garcia grava vídeo direto do hospital: ‘Estou ótimo’

Stênio Garcia aparece em um novo vídeo durante internação após passar mal e tranquiliza os fãs sobre o seu estado de saúde

O ator Stênio Garcia deixou os fãs preocupados ao voltar a ser internado neste mês de dezembro. O artista foi levado para o hospital na quarta-feira, 13, após passar mal em casa. Ele foi internado para realizar exames e gravou um vídeo para tranquilizar os admiradores sobre o seu quadro de saúde.

Nas imagens, ele apareceu tranquilo e contou que está bem. "Ontem eu tive um mal estar, por isso que estou aqui no hospital para fazer uns exames. Mas estou ótimo. Se Deus quiser, vai sair tudo bem. Obrigado”, disse ele.

Na legenda, a equipe dele compartilhou um desabafo sobre a ida ao hospital. "Antigamente eu e todos nós tínhamos mal estar , vínhamos no hospital , fazíamos exames e voltávamos para casa tranquilamente até porque quem está vivo as vezes se sente mal e eu peguei essa gastroenterite viral que causa náusea e diarreia e por isso estou aqui hidratando com soro , tomando medicação e muito acolhimento dessa equipe maravilhosa do Samaritano e agradeço a todos pelo carinho e peço que não acreditem em notícias falsas porque essa internet infelizmente está cheia de pessoas disseminando mentidas. Gratidão a todos que gostam de mim", informaram.

Além disso, a assessoria de comunicação dele também informou que ele está bem e sendo atendido pelos médicos. “Ele apresentou um quadro de síncope, segundo relato dos familiares, hoje, após coleta domiciliar do exame de sangue. Quando cheguei ao hospital, ele já estava lúcido, orientado, estável, conversando. Coletou exames laboratoriais de sangue e realizou um eletrocardiograma e um ecocardiograma sem alterações significativas. Exame de sangue apresentou uma anemia que decidiram investigar a causa. Foi internado no quarto. No momento, encontra-se em bom estado geral, apenas recebendo hidratação venosa”, informou Claudia Magalhães.

Stenio Garcia abre o jogo sobre harmonização facial

O ator Stenio Garcia abriu o coração ao contar o motivo para ter feito a harmonização facial. O procedimento estético deu o que falar na internet nos últimos dias após ele revelar o resultado no programa de TV Fofocalizando, do SBT. Agora, ele contou sobre o que o levou a passar pelo procedimento estético. “Não fiz harmonização para ficar bonitinho. Fiz para voltar a trabalhar e ponto. Estou disponível no mercado e quero ser lembrado para um determinado papel", afirmou ele em conversa no site F5, da Folha de S. Paulo.

Então, ele comentou sobre o que achou do resultado. “Sinto que as minhas expressões ficaram mais leves e até melhorou na articulação da fala”, afirmou ele, que ainda rebateu as críticas que recebeu. “A opinião dos outros nunca me interessou. E continua não me interessando", declarou.