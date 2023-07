Antes de macacão 'embalado a vácuo', Simone Mendes já ousou com looks justos; relembre

Simone Mendes fez sucesso com figurino diferente em seu último show em Pernambuco

A cantora Simone Mendes (39) roubou a cena no último domingo, 23, ao surgir vestindo um macacão em sua apresentação no Festival de Inverno de Garanhuns, em Pernambuco. O look deixou os fãs encantados, mas esta não é a primeira vez que a artista usa macacões em seus looks.

Segundo uma página de fãs da cantora, dedicada os looks de Simone Mendes , o modelo que chamou atenção recentemente pode ser encontrado na coleção Shein SXY. A peça de roupa fica bastante colada ao corpo, sendo considerada por alguns admiradores como "embalada a vácuo".

No site da marca, o modelo pode ser encontrado em 10 cores diferentes e está disponível para compra no valor de R$ 86,99. Para completar o look escolhido para o show, a artista ainda usou um cinto da grife italiana Gucci.

No site da marca Farfetch, loja de acessórios de luxo no Brasil, um modelo semelhante ao usado pela artista da música sertaneja chega a custar R$ 2.870. Outro modelo bastante parecido chega ao valor de R$ 3.963.

A apresentação faz parte da sequência de shows em que Simone está promovendo seu novo DVD, intitulado Cintilante. O projeto é o primeiro trabalho da artista desde a separação da dupla Simone e Simaria, em que ela fazia parte com sua irmã, Simaria Mendes (41).

Em meados de janeiro, Simone Mendes contou, em entrevista à CARAS Brasil, sobre os primeiros passos de sua carreira solo. Na época, apenas um mês após ter gravado o novo DVD, ela classificou a experiência como a mais desafiadora de sua vida.

Na época, a cantora afirmou que a mudança também veio na equipe que trabalha e na sua postura nos palcos, em especial nos looks. A sertaneja contou que nunca foi muito ligada à moda. "Estou com uma equipe que está super me ajudando muito a acertar mais e errar menos."

CONFIRA FOTOS DE SIMONE MENDES VESTINDO OUTROS MACACÕES:

