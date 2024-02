Antes de emagrecer para luta, MC Gui rasgou contrato com Nego do Borel; relembre

MC Gui chamou a atenção dos internautas com sua mudança física após perder 17kg para luta de boxe com Nego do Borel neste sábado, 24

MC Gui chamou a atenção dos internautas com sua mudança física após perder 17kg para luta de boxe com Nego do Borel neste sábado, 24. Antes de emagrecer para o evento, o funkeiro rasgou contrato com o cantor. Relembre o que aconteceu entre os artistas.

No início de janeiro deste ano, MC Gui compartilhou um vídeo nas redes sociais rasgando um contrato de luta com Nego do Borel e falando sobre a quebra do acordo. "É isso aí, rapaziada, contrato rasgado e eu estou confirmando. Agora vou explicar um pouquinho para vocês”, declarou o funkeiro no registro.

“Quando eu assinei o contrato da luta, mais de dois meses atrás, eu nunca tinha tido contato com o boxe. Era minha primeira vez de treinamento, de desafio e de poder participar de um evento como o Fight Music Show", explicou MC Gui sobre sua participação na luta que reúne influenciadores.

"Eu estava com quase 100 kg e o Nego do Borel pesa 70 ou 75 kg, não faço ideia. Ele sabia da minha estrutura física, de tudo que vinha acontecendo, quem era o MC Gui, altura, peso, ele sempre soube tudo”, acrescentou ele.

De acordo com o funkeiro, Nego do Borel não encarou o desafio proposto pelo contrato. “No dia que a gente teve a coletiva de imprensa, umas duas semanas atrás, ele ficou com medo e eu tenho a prova disso. Não olhou no meu olho na encarada em nenhum momento. Ficou totalmente em choque. Viu meu peso, minha altura, o peso que eu tinha que bater no meu contrato. Eu ia bater. Pois ele fez acontecer exatamente isso, mudança de planos".

Na época, MC Gui afirmou que assinou um novo acordo e garantiu que iria emagrecer para participar da luta: “Estou assinando outro. Novo contrato de peso, vou bater 78 kg no dia da pesagem”. Para participar da luta com Nego do Borel, que acontece neste sábado, 24, o artista perdeu 17 kg.