Antes da fortuna, Virginia Fonseca revela que estudou em escola pública e fez supletivo

Acredita? Virginia Fonseca revela que não terminou estudos em colégio público e conquistou diploma após supletivo

A influenciadora digital Virginia Fonseca revelou um pouco de sua vida estudantil nesta quarta-feira, 04, após contar que sempre comia na escola quando a refeição tinha arroz e frango. Depois de dizer isso, ela foi questionada sobre ter estudado em colégio público e revelou que sim.

A esposa do cantor Zé Felipe não apenas contou que frequentava uma escola gratuita, como também precisou concluir o Ensino Médio em um supletivo. "Yep, da oitava série ao segundo ano!", falou quando foi para escola pública.

A empresa milionária então saiu do Brasil por um tempo, mas logo retornou e procedeu com os estudos. "Depois me mudei para Portugal e fiquei um ano lá, voltei, fui fazer o terceiro ano na escola pública, entrou em greve, aí eu completei 18 anos e fiz supletivo que fala, né? Quando faz tudo de uma vez", explicou sua trajetória estudantil.

Nos últimos dias, Virginia Fonseca chocou ao exibir o convite da festa de uma ano de sua filha mais nova, Maria Flor, que em breve terá um evento luxuoso para celebrar seu primeiro ano de vida. Além disso, a influenciadora preocupou ao surgir muito doente e contar diagnóstico.

Virginia Fonseca aposta em vestido amarelo transparente em festa rosa

Virginia Fonseca comemorou o segundo ano de sua empresa com Samara Pink com uma festa toda em rosa, em São Paulo. Com dress code para todos os convidados de rosa, inclusive sua sócia usou a cor, a esposa de Zé Felipe se destacou ao surgir de amarelo e dividiu opiniões com sua escolha.

Em sua rede social, a nora do cantor Leonardo compartilhou cliques toda produzida para o grande evento e impressionou ao surgir com um vestido arrasador de cor amarela. Com fenda e transparência, Virginia Fonseca roubou a cena ao deixar até a calcinha preta em evidência.

Nos comentários, a influenciadora dividiu opiniões com o look. "Essa calcinha preta matou", não aprovaram a transparência. "Perfeita", elogiou Sama Pink a sócia. "Deusa", enalteceram outros. "Cadê a roupa rosa?", questionaram outros.

Veja o look: