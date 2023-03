Anitta tem mansão com quarto do sexo e estúdio particular avaliada em milhões; saiba quanto

Cantora, Anitta completa 30 anos nesta quinta-feira, 30, e já deu o que falar devido ao imóvel

A cantora Anitta está completando 30 anos nesta quinta-feira, 30, e já está celebrando desde semana passada, com festas, eventos e muitos amigos. Antes mesmo de seu aniversário, o ano da artista já estava bastante agitado. Em janeiro, ela colocou à venda uma mansão que deu o que falar por possuir um quarto do sexo, estúdio e até mesmo elevador.

O valor da casa fica em torno de R$ 11,5 milhões. O imóvel fica localizado em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Pouco tempo após o anúncio da venda, a imobiliária fez um vídeo mostrando o interior da casa e chamou atenção dos fãs da cantora, que vive uma carreira internacional, e também despertou a curiosidade de internautas.

No registro, o apresentador mostra as comodidades da mansão, dentre elas: mármore no piso, os estúdios profissionais que Anitta usa para trabalhar, um jardim de inverno integrado às salas, os cômodos com pé direito alto e um elevador. O valor do condomínio é de R$ 2,4 mil por mês e o IPTU chega a cerca de R$ 48 mil por ano.

Leia também:Anitta faz terceira comemoração de aniversário: 'Finalmente 30'

No entanto, o que mais chamou atenção foi um quarto com luzes baixas e totalmente decorado com neons. Em entrevista a Tata Werneck, no programa Lady Night Show, a campeã do BBB 21, Juliette Freire, entregou detalhes da suíte, que é intitulada o Quarto do Sexo. "Tem tudo", afirmou a paraibana que ficou hospedada na casa após deixar o reality show.

A área externa da mansão conta com uma piscina, sauna e banheiras para momentos de relaxamente e reunião entre amigos. No espaço, Anitta já recebeu estrelas internacionais como a banda Black Eyed Peas e os cantores Camila Cabello e Drake. Além disso, ela já mostrou em seus Stories diversos eventos que fazia na área com os amigos.

CONFIRA FOTOS DA MANSÃO DE ANITTA:

Foto: Reprodução/Youtube

Foto: Reprodução/Youtube

Foto: Reprodução/Youtube

Foto: Reprodução/Youtube

Foto: Reprodução/Youtube

Foto: Reprodução/Youtube