Anitta rompe o silêncio sobre o pai: '100% curado'

Anitta revela que o pai teve AVC e câncer no pulmão e conta a história de como tudo aconteceu: 'Eu estava muito focada rezando'

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 18h33

A cantora Anitta decidiu abrir o jogo com os fãs sobre o estado de saúde do seu pai, Mauro Machado, após ele revelar que teve um AVC e um câncer no pulmão. Ela disse que ele passou pela biópsia para saber se estava com metástase e o resultado foi negativo. Assim, ele deverá ter alta do hospital em breve e seguir em observação em casa enquanto se recupera da cirurgia no pulmão.

"Milagres acontecem. Orações funcionam, as rezas de vocês, as energias de vocês. Meu pai está 100% curado. Um mliagre. Lembra que eu pedi um milagre no Stories? Mexeu com minha família acabou comigo, me destroça", disse ela.

Anitta apareceu muito feliz e sorridente nas redes sociais para atualizar os fãs sobre o que está acontecendo em sua família. Ela disse que o pai teve o AVC na semana passada e, ao fazer exames, descobriu também um câncer no pulmão.

"No início da semana passada, meu pai teve um AVC, foi para o hospital no meio da noite. Eu acordei de manhã com a notícia. Não entendi nada, porque estava tudo bem com ele, que cuida da saúde, sempre está fazendo todos os exames. Teve um AVC do nada. Liguei para a Dra Ludhmila, minha rainha do mundo. Salve, salve, salve os médicos do Brasil, ela começou examinar, ele ainda estava bem mal do AVC, falando bem torto", disse ela.

E continuou: "Durante esses exames descobriram um câncer de pulmão e ela resolveu fazer a retirada desse câncer. Tinha umas outras coisinhas do lado que ela queria ver o que era. Por isso que eu não queria falar de nada e o povo querendo me meter em assunto que eu não queria saber. Eu estava muito focada rezando muito para dar tudo muito certo, deu tudo certo, e o próximo passo era saber a biópsia das coisas que estavam ao lado para saber se tinha mestástase, e não teve".

Anitta comemora a recuperação do pai

Assim, ela comemorou bastante: "Curado, 100%, está saindo do hospital já-já, vai continuar em observação, porémum milagre. Obrigada a Deus, Omulu [orixá], fãs que rezaram, amigos que rezaram". Além disso, Anitta contou que voltou ao Brasil para fazer uma festa junina para seus amigos e vai começar a preparação. "Vou ver se consigo levantar essa festa para amanhã, se meus amigos puderem vir. Curado, estou muito feliz, obrigada, Deus", declarou.