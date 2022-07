Anitta mostra foto romântica com o namorado, Murda Beatz

Anitta surge de mãos dadas com o namorado, Murda Beatz, em nova foto do casal

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 08h29

A cantora Anitta mostrou o seu lado romântico ao compartilhar uma nova foto ao lado do namorado, o produtor e DJ Murda Beatz. Na noite de quinta-feira, 14, ela compartilhou um momento do casal caminhando de mãos dasdas em uma rua em um passeio a dois.

Na legenda, ela apenas escreveu: “Quase lá”.

Vale lembrar que Anittae Murda assumiram o romance no último Dia dos Namorados, quando mostraram uma foto juntos na cama. “Não aceite menos que alguém que te trate como uma rainha todos os dias (não só quando o calo aperta e estão prestes a te perder). Namore alguém que te faça sentir a mulher mais incrível e única do mundo inteiro, que respeite quem você é e não tente mudar nada sobre isso”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

Anitta faz relato sobre como descobriu a endometriose

Nesta semana, a cantora Anitta revelou que sofre de endometriose e terá que fazer uma cirurgia. Nas redes sociais, ela contou sobre o diagnóstico."Acreditem, a dor é tão ruim que você quer fazer de tudo para que isso passe. Então, obviamente, nesses meus nove anos de luta eu passei foi por gente me dizendo as mesmas coisas e nada de resolver".

"Fui ficar com meu pai no hospital aquela vez. Comentei com minha querida amiga anja Dra que comanda tudo lá que eu estava em tempo de morrer de dor. Ela fez meu milionésimo exame e pela milionésima vez: não tem bactéria. Nunca teve em nenhum dos exames. A doutora (enviada pelo meu anjo da guarda só pode), fez na mesma hora uma ressonância em mim e estava la. ENDOMETRIOSE. No dia seguinte ela me levou em um especialista em endometriose. Fizemos os outros exames necessários pra ter certeza e aí está".

Anitta finalizou fazendo alerta para as mulheres sobre a endometriose. "Tem vários efeitos colaterais, em cada corpo de um jeito. Podem se estender até a bexiga e causar dores terríveis ao urinar. Existem vários tratamentos. O meu terá que ser cirurgia. Procurem mais de um médico, mais de uma opinião. Se um não resolver... vai pra outro até resolver. Não é normal a gente viver com essa dor assim pra sempre", disparou.