Angelina Jolie estaria vivendo supostamente um novo romance

Atriz Angelina Jolie possivelmente estaria com novo affair que é ambientalista e tem fazenda orgânica

Segundo a imprensa internacional, a atriz e ativista humanitária Angelina Jolie (47) estaria vivendo um novo romance! De acordo com os tablóides, ela estaria supostamente em um relacionamento com Davi Mayer de Rothschild. Sem viver um affair de forma pública desde 2016, quando se separou do ator Brad Pitt, os internautas ficaram curiosos para saber quem é o novo pretendente da musa.

David Mayer de Rothschild é um herdeiro bilionário nascido em Londres, no Reino Unido, no dia 18 de janeiro de 1978. Sua família é conhecida por ser uma das mais famosas de todas as dinastias bancárias europeias e ele é o caçula de três filhos de Sir Evelyn de Rothschild e Victoria Lou Schott.

Frequentou a Harrow School em 1996 e depois se matriculou na Oxford Brookes University, onde estudou Ciência Política e Sistemas de Informação. Já em 2002, estudou no College of Naturopathic Medicine, em Londres, onde recebeu seu Diploma avançado em Medicina Natural. E mesmo sendo formado, David é mais conhecido por seu trabalho no ativismo ambiental.

Rothschild passou mais de 100 dias cruzando o Ártico da Rússia ao Canadá em 2006. No mesmo ano em que lançou o site Mission Control, onde compartilhou suas expedições e esforços ambientais para crianças e jovens. Um ano depois, em 2007, David passou um tempo na floresta tropical equatorial, documentando os danos que as empresas de petróleo estavam causando ao perfurar as reservas.

Até mesmo o Brasil já esteve presente na história da vida do possível affair de Angelina Jolie. Em 2011, David visitou o país tupiniquim para ir à floresta amazônica com o objetivo de divulgar os efeitos do projeto da barragem de Belo Monte.

David é também o chefe da Sculpt the Future Foundation, uma instituição de caridade que apoia inovações nos impactos sociais e ambientais. Tem uma fazenda orgânica de mais de mil hectares na Nova Zelândia, e já até mesmo desenvolveu um barco sustentável, feito com mais ou menos 12.500 garrafas de plásticos recicladas e uma tecnologia reciclável.

