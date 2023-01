Angelina Jolie recebe envelope do FBI sobre briga entre ela e Brad Pitt

Ainda brigando na justiça pela guarda dos filhos, Angelina Jolie recebeu um envelope com cerca de 100 páginas sobre uma investigação quanto a uma briga entre ela e Brad Pitt

A atriz estadunidense Angeline Jolie recebeu alguns documentos do FBI sobre uma suposta briga entre ela e Brad Pitt que poderia ter levado ao divórcio dos dois. O relacionamento polêmico voltou aos holofotes após o Daily Mail anunciar que Angelina recebeu um pacote com mais de 100 páginas sobre a investigação da briga entre ela e o ex-marido em um avião particular em 2016.

Aparentemente, esta briga foi um ponto-chave para o divórcio dos dois, uma vez que o ator foi acusado de jogar vinho e cerveja em Angelina e nos filhos, além de assediá-los. Brad nega a acusação, porém a investigação já está sendo feita, uma vez que a atriz afirmou precisar de proteção contra o famoso, que, segundo ela, é agressivo.

Brad Pitt e Angelina Jolie entraram em um relacionamento em 2004, após se apaixonarem nas gravações de Mr. e Mrs. Smith! Após quase 10 anos de relacionamento, os dois se casaram em 2014, e se divorciaram apenas dois anos depois. Desde então, os dois ainda estão brigando na justiça pela custódia de seis filhos, Maddox (21), Pax (19), Zahara (18), Shiloh (16), Vivienne (14) e Knox (14).

Novos namorados? Angelina Jolie e Brad Pitt já superaram o divórcio

Neste mês de janeiro, o casal polêmico de Hollywood, mostrou que apesar do processo sobre a guarda dos filhos, os dois já seguiram em frente com suas vidas amorosas!

Brad Pitt foi visto com empresária do ramo de joias, Ines de Ramon, em um resort de Cabo San Lucas, no México. Romântico, não é mesmo? Os dois foram vistos em alguns restaurantes shows e até onde se sabe, passaram até o ano novo juntos.

Já Angelina foi vista com o ator Paul Mescal, na cidade de Londres, porém não se sabe ainda se é algo sério ou não. O encontro aconteceu alguns dias após Paul "terminar" seu relacionamento com a cantora Phoebe Bridgers.