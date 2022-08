Angelina Jolie comemora a entrada da filha na faculdade: ''Uma honra''

Zahara, filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, fará curso na Spelman College em Atlanta, nos Estados Unidos

Angelina Jolie (47) usou as suas redes sociais para compartilhar que a filha Zahara (17) entrou para Spelman College, uma faculdade de artes liberais feminina historicamente negra em Atlanta, na Geórgia.

No perfil do Instagram, a atriz celebrou a conquista da herdeira com uma foto dela com as colegas de classe.

"Zahara com suas irmãs Spelman! Parabéns a todas as novas alunas que começam este ano. Um lugar muito especial e uma honra ter um membro da família como uma nova Spelman", escreveu a estrela na legenda da publicação.

Vale lembrar que além de Zahara, Angelina Jolie e o ex-marido Brad Pitt também são pais de Maddox, 20, Pax, 18, Shiloh, 16, e os gêmeos Knox e Vivienne, de 14 anos.

ANGELINA JOLIE FAZ VISITA SURPRESA A DESLOCADOS NA UCRÂNIA

A ativista Angelina Jolie, esteve em uma missão humanitária enviada do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, fez uma visita surpresa a Lviv, no oeste da Ucrânia, em março, onde foi vista conversando com vários deslocados. Durante a visita, a atriz conversou com ucranianos que fugiram das zonas de combate e com pessoas que prestam apoio psicológica na estação de Lviv. Além de oferecer um apoio as crianças que estavam no local.

