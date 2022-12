Angélica relembra fotos do filho, Benício, quando criança: ''Babo demais!''

Apresentadora Angélica encanta ao publicar fotos antigas de quando o filho do meio, Benício, era criança e se derrete

A apresentadora Angélica (49) usou as redes sociais na quinta-feira, 15, dia de TBT, para relembrar a infância de um de seus filhos!

Em seu perfil no Instagram, a artista publicou uma sequência de registros antigos de seu filho do meio, Benício (15), fruto do casamento com o comandante do Domingão, Luciano Huck (51), com quem também tem Joaquim (17) e Eva (10).

Nas imagens, Benício esbanjou fofura ao aparecer sorridente e fazendo caras e bocas. “Gente, olha só isso… Estava revirando algumas fotinhas antigas. Olha o que eu achei! Meu #Beni bem pequetito! Babo demaaais!!!”, escreveu Angélica na legenda do post.

"Ownnnnn", disse Grazi Massafera nos comentários. "Aiiiiin paraaaaaaaaaaa o mundooooooooo", babou Carolina Dieckmann. "Melhor fase. Coisa linda", elogiou Luiza Possi. "Era a cara da mãe, agora grandinho já acho mais parecido com o pai", comparou uma seguidora. "O cabelo loiro de milhões", destacou outra. "Sua cópia, sempre lindooo, um príncipe", comentou mais uma.

Confira as fotos do filho do meio de Angélica e Luciano Huck:

Filho de Angélica e Luciano Huck se diverte com amigos em quiosque

Benício, filho do meio de Angélica e Luciano Huck, foi visto em um momento de descontração na tarde de quinta-feira, 15. O jovem surgiu em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na companhia de amigos.

Benício curtiu a tarde com os amigos e apareceu sem camisa por conta do forte calor no Rio. Esbanjando simpatia, o jovem acenou ao fotógrafo quando percebeu que estava sendo fotografado.

