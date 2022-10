Angélica faz desabafo sobre o segundo turno e revela voto: "É sobre o futuro"

Em post nas redes sociais, a apresentadora Angélica desabafou e revelou em quem vai votar no 2° turno

Redação Publicado em 26/10/2022, às 08h47

Na última terça-feira, 25, a apresentadora Angélica (48) usou as redes sociais para falar sobre as Eleições de 2022, em que Luiz Inácio Lula da Silva, do PT e Jair Bolsonaro, do PL, concorrem ao cargo de Presidente da República.

Em seu perfil no Twitter, Angélica compartilhou um post declarando sua posição nestas eleições, além de revelar seu voto para o público.

Com um post simples em sua rede social, Angélica falou sobre o próximo domingo, dia 30, e declarou seu voto em Lula, do PT.

"Domingo deixou de ser sobre um partido, deixou de ser sobre um candidato. É sobre o futuro que deixaremos para as nossas crianças, nosso povo e nossa terra. É sobre a defesa da democracia e o resgatar do melhor em nós. Por isso o meu voto é 13", escreveu Angélica.

Domingo deixou de ser sobre um partido, deixou de ser sobre um candidato. É sobre o futuro que deixaremos para nossas crianças, nosso povo e nossa terra. É sobre a defesa da democracia e o regastar do melhor em nós. Por isso o meu voto é 13. — Angélica Huck (@angelicaksy) October 25, 2022

