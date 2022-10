Aos 48 anos, Angélica esbanja beleza e impressiona a web com fotos no banheiro: "Não envelhece nunca"

Aos 48 anos, apresentadora Angélica surgiu belíssima em fotos nas redes sociais e impressionou internautas

Redação Publicado em 25/10/2022, às 13h27

Aos 48 anos, a apresentadora Angélica impressionou a web com sua beleza mais uma vez! Em suas redes sociais, a loira dividiu com seus seguidores diversas fotos toda produzida, e, claro, arrancou elogios de seus admiradores na web.

Com fotos no banheiro em frente a um espelho, Angélica exibiu toda sua beleza em seu perfil oficial do Instagram, com registros fazendo carão e outros mais sorridentes.

Par as fotos, Angélica elegeu um visual belíssimo, ela apostou em uma peça estampada com um decote coração discreto. Além disso, a loira apostou em um penteado elegante: um coque desconstruído, deixando sua beleza em evidência.

Nos comentários do post feito por Angélica, os seguidores da loira aproveitaram para exaltar a beleza da apresentadora: "Não envelhece nunca", disse um fã. "Sempre linda", escreveu outro. "Gata com força!", ressaltou o terceiro.

Veja as fotos de Angélica:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Angélica choca ao mostrar detalhes da festa luxuosa de 10 anos da filha

Nas últimas semanas, a filha caçula de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck, ganhou uma grande festa para comemorar os seus 10 anos. Com um evento temático todo decorado especialmente como a garota pediu, a família e amigos celebraram o momento com muita alegria.

Em sua rede social, a apresentadora compartilhou fotos do momento e impressionou com os detalhes luxuosos do evento.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!