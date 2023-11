Angélica entra na brincadeira ao ser comparada com Adele nas redes sociais

A apresentadora Angélica foi comparada com a cantora Adele nas redes sociais e decidiu entrar na brincadeira

Nesta quinta-feira, 23, Angélica surpreendeu seus seguidores ao entrar em uma brincadeira nas redes sociais. Alguns internautas estavam comparando a apresentadora com a cantora britânica Adele em fotos mais recentes da artista.

Tudo começo no X (antigamente chamado de Twitter), em quem algumas fotos recentes de Adele acompanhando um jogo de basquete nos Estados Unidos foram divulgadas. Pela forma como as pessoas estavam sentadas para acompanhar o jogo, internautas começaram a brincar que parecia o programa “Altas Horas” apresentado por Serginho Groisman.

“Isso é facilmente no Altas Horas”, comentou uma seguidora. Outra internauta escreveu: “Adele foi para o Altas Horas”. “Pensei que ela estava no Altas Horas, juro”, ainda escreveu um seguidor.

Os cabelos loiros da cantora britânica, que estavam penteados para trás, começaram a render as comparações com Angélica. “Jurei que fosse a Angélica no Altas Horas”, comentou um internauta. Outro ainda comentou: “Quebra tudo #AngélicaNoAltasHoras”. “Como assim não é a Angélica no Altas Horas?”, brincou um seguidor.

Foi então que Angélica decidiu entrar na brincadeira e responder às comparações que estavam sendo feitas nas redes sociais. Em seu perfil no X, a esposa de Luciano Huck escreveu: “Essa semana estarei no Altas Horas… opa, peraí”.

E a resposta de Angélica rendeu mais brincadeiras nas redes sociais. "Adele cantando Vou de Táxi no próximo disco", brincou um fã da apresentadora. Outra fã afirmou: "Eu literalmente achei que fosse a Angélica no Altas Horas". Um internauta ainda escreveu: "Até a Angélica achou que era a Angélica".

Apesar de não ter uma visita ao Altas Horas programada em sua agenda, a carreira e vida pessoal de Adele está cheia de novidades. A cantora está fazendo uma residência de shows em Las Vegas, e nessa semana, confirmou que se casou em segredo com o empresário Rich Paul ao chamá-lo de "marido" durante uma performance.

Essa semana estarei no Altas Horas.. opa, peraí! 😂😂 https://t.co/BWQHdIhnfR — Angélica Huck (@angelicaksy) November 23, 2023

Amigas!

Nessa semana, a apresentadora Eliana celebrou seu aniversário de 50 anos! Para celebrar a data especial, Angélica fez uma homenagem para a amiga nas redes sociais e deu detalhes sobre a amizade das duas.

"Parabéns pelo seu dia, Li! Ao longo dos anos, nossa amizade se tornou uma parceria incrível, cheia de risadas, apoio mútuo e momentos inesquecíveis. Que este novo ano de vida traga ainda mais realizações e alegrias. Que a vida continue nos presenteando com muitos momentos felizes juntas. Feliz aniversário, minha amiga sagitariana!", ecreveu Angélica para a aniversariante.