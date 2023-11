Angélica: De famosos a decoração diferentona, confira detalhes da festa luxuosa da apresentadora

Angélica comemorou o aniversário de 50 anos com uma festa luxuosa na noite do último sábado, 25

Angélica, que vai completar 50 anos na próxima quinta-feira, 30, comemorou o aniversário com uma festa luxuosa na noite do último sábado, 25, no Rio de Janeiro. Com convidados com looks caríssimos e uma decoração diferentona, o evento deu o que falar na web. Confira detalhes da festa de aniversário da apresentadora.

Com o tema Flower Power, a festa de Angélica contou com uma estética dos anos 1970 repleta de flores, desde os looks dos convidados até a decoração do evento. Nos registros compartilhados por Angélica nas redes sociais, é possível ver girassóis enfeitando o local e projeções coloridas nas telas do espaço onde os convidados aproveitaram para dançar, além de um bolo de quatro andares para a apresentadora apagar as velas. Para animar a festa, o evento contou com banda ao vivo no palco e performances de Thiaguinho e Alcione.

Durante o Mais Você, Ana Maria Braga, uma das convidadas do evento, deu detalhes sobre o aniversário de Angélica. "As flores, nossa... Girassol, sabe? Tudo de verdade, não tinha de papel. Só no teto era um girassol quase do tamanho da minha casa!", comentou sobre a decoração.

"Tinham mais de 350 pessoas na festa, eu acho. É a sensação que eu tenho. Estava lindo! O Luciano [Huck] estava mais feliz do que todo mundo!", revelou Ana Maria Braga. Entre alguns dos famosos que compareceram ao evento estavam Xuxa, Junno Andrade, Eliana, Sabrina Sato, Carolina Dieckmann, Fernanda Paes Leme, Dani Calabresa, Belo, Gracyanne Barbosa e David Brazil.

De acordo com Ana Maria Braga, a festa ainda contava com um aviso na entrada do local sobre o uso de telefones para os convidados: "O ambiente estava delicioso. E como eles colocaram na entrada da casa dizendo 'por favor não abram celular, nem rede social', 'curtam, venha curtir', foi o que todo mundo fez".