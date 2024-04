Angélica celebra encontro com Gisele Bündchen: "Convite tão especial"

Em suas redes sociais, Angélica celebra encontro com Gisele Bündchen em lançamento de seu livro no Rio de Janeiro; confira!

Nesta quarta-feira, 3, a apresentadora Angélica teve um encontro muito especial com Gisele Bündchen. A esposa de Luciano Huck marcou presença no lançamento do livro da supermodelo, que aconteceu no Rio de Janeiro, e fez questão de celebrar o encontro entre as duas nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, Angélica compartilhou um clique abraçadinha com a ex-esposa de Tom Brady, onde as duas exibiram seus looks impecáveis. Enquanto a apresentadora apostou em um lindo vestido azul claro, a modelo contou com um vestido de renda branco.

A atriz Taís Araújo e a influenciadora Silvia Braz também apareceram nas fotos da comunicadora. Juntas, elas participaram de uma conversa no lançamento da obra, que fala sobre bem-estar e vida saudável.

Na legenda da publicação, Angélica celebrou esse encontro e se mostrou honrada por ser lembrada por Gisele. "Obrigada, @gisele, por esse convite tão especial. Falar sobre saúde, bem-estar e alimentação é muito importante. Hoje foi ótimo estar ao lado de mulheres tão incríveis. Muuuuito sucesso no seu livro 'Nutrir: Receitas Simples Para Corpo e Alma'", escreveu a loira.

Confira a publicação:

Gisele Bündchen esclarece sobre aposentadoria e nova fase profissional

Em 2015, Gisele Bündchen anunciou que se afastaria das passarelas. Desde então, ela passou a se dedicar de outras formas à vida profissional. Em entrevista recente ao The New York Times, Gisele compartilhou mais detalhes de sua vida pessoal, incluindo planos para o futuro profissional e o início de uma nova fase.

A modelo contou que, em 2025 - quando completar 30 anos de carreira - pretende encerrar a atual fase da jornada profissional, mas garantiu que não se aposentará. “Eu sinto que este é um bom momento para ter um encerramento e então começar uma nova temporada”, disse Gisele.

Para ela, o próximo ano representará mais do que apenas um aniversário de carreira, mas a oportunidade de reinvenção. Os detalhes dessa nova fase ainda não foram revelados.

Junto com a moda, Bündchen se dedica à gastronomia. Ainda em março deste ano, a top model lançará o livro Nourish, em que compartilha dicas saudáveis. “Receitas simples para empoderar seu corpo e alimentar sua alma”, afirma a descrição da obra.