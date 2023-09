Angélica, Adriane Galisteu, Celso Portiolli e outros famosos celebram recuperação de Faustão

Faustão causou comoção em sua primeira aparição após transplante cardíaco e recebeu mensagens de apoio de diversas celebridades

Nesta quinta-feira, 31, a família de Fausto Silva, o Faustão, usou um perfil dedicado à conscientização sobre doação de órgãos para compartilhar um dos mais emocionantes relatos: o apresentador gravou um vídeo para atualizar seu estado de saúde e fez um agradecimento especial ao doador de seu coração e sua família.

Nos comentários da publicação, diversas personalidades celebraram a novidade e enviaram mensagens em apoio à recuperação de Faustão. Angélica deixou diversos emojis de corações no vídeo. Já Adriane Galisteu exaltou o apresentador: “Maravilhoso, estamos juntos sempre”, ela escreveu. “Que benção! Emocionei demais!!!”, declarou Celso Portiolli.

“Nós te amamos!!! Volta logo!”, disse Tiago Leifert. “Que felicidade meu amigo!”, escreveu Solange Almeida. “Te amamos querido amigo. Que coisa mais linda!”, Otaviano Costa se emocionou, assim como Juliana Silveira: "Emocionada, que Deus continue abençoando sua vida com saúde e muitas alegrias, Fausto”.

“Amém!!!!!!!! Que bom te ver, Fausto!!!! Volta logo! Beijos pra família toda!”, escreveu a jornalista da Band Joana Treptow. Enzo Celulari deixou “Amém, amém, amém” entre os comentários, assim como André Marques. “Deus te ilumine querido”, escreveu Marcelo Serrado. “Viva! A gente te ama, Faustão”, comemorou Dani Calabresa.

Após ter sido submetido a um transplante de coração no domingo, dia 27, Faustão encontra-se em fase de recuperação. O apresentador, que passou sete dias na lista de espera, precisou receber a doação do órgão em decorrência da piora em seu estado de saúde em relação à insuficiência cardíaca que vinha enfrentando.

Quem é o homem que doou o coração para Faustão?

Faustão se emocionou ao agradecer publicamente a família do jogador de futebol Fábio Cordeiro da Silva, de 35 anos. Antes do apresentador revelar o nome do doador, o irmão do atleta chegou a se pronunciar sobre a decisão sobre a doação de órgãos. Além disso, informações preliminares também apontaram a causa da morte.