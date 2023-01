Gusttavo Lima explode o fofurômetro ao ser flagrado em momento de chamego com os filhos

Andressa Suita derreteu os internautas ao registrar Gusttavo Lima cuidando dos herdeiros

Nesta segunda-feira, 23, Andressa Suita (34) explodiu o fofurômetro ao compartilhar um registro dos filhos, Samuel (4) e Gabriel (05), curtindo um momento especial com o pai, o cantor Gusttavo Lima (33).

A modelo se derreteu ao flagrar o momento de chamego dos pequenos com o papai coruja. Nas imagens, o sertanejo surge sentado no banheiro enquanto capricha no visual do caçula.

"Ainda bem que o pai chegou para fazer esse topete, porque a mãe leva zero jeito para isso", contou Andressa. Na sequência, Gusttavo ainda apareceu penteando os cabelos de Gabriel. "O meu topete é maior que o do papai", disse Samuel.

Ainda nesta semana, Andressa Suita comemorou a chegada do marido, Gusttavo Lima, em Miami, nos Estados Unidos, onde está aproveitando os dias de férias na companhia dos dois filhos.

VEJA O STORY DE ANDRESSA SUITA:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Boa forma

A modelo Andressa Suita causou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar um ensaio fotográfico com maiô estiloso. Aos 35 anos, a loira exibiu toda a sua beleza em novas fotos feitas durante um passeio de barco no mar.

Nos registros, a esposa de Gusttavo Lima ostentou suas curvas impecáveis e o decote poderoso ao posar de maiô e também de biquíni colorido. “Perfeita demais!”, disse um seguidor. “Linda sempre!”, afirmou outro. “Que Deusa”, afirmou mais um.