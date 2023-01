Andressa Suita comemora a chegada de Gusttavo Lima em viagem internacional: “Meu presente”

Andressa Suita exibe foto com o marido, Gusttavo Lima, e os dois filhos, Gabriel e Samuel, durante férias em família para os Estados Unidos

Andressa Suita (35) comemorou a chegada do marido, Gusttavo Lima (33), em Miami, nos Estados Unidos, onde está aproveitando os dias de férias na companhia dos dois filhos há algumas semanas. O filho mais velho do casal é Gabriel, que tem cinco anos, enquanto o caçula, Samuel, fez quatro anos de vida.

Devido a agenda de shows e compromissos profissionais, o cantor sertanejo não pode ficar todo o período de férias com a família nos EUA. Assim ele só chegou ao destino da viagem em família agora."Estamos completos agora. Meu maior presente", escreveu ela ao compartilhar uma foto da família completa em suas redes sociais.

A influencer completou 35 anos nesta última sexta-feira, 20, e ganhou uma declaração emocionante do marido nas redes sociais: "Hoje, quero apenas celebrar e desejar um feliz aniversário. Que Deus realize todos os seus sonhos. Estar ao seu lado há mais de 10 anos só me traz orgulho e felicidade por acompanhar seu crescimento e ver essa mulher incrível que você se tornou. Obrigado pelos filhos lindos que me destes… Te amo muito, feliz aniversário, minha gata", escreveu o cantor sertanejo.

A aniversariante retribuiu o carinho do cantor. "Te amo! Obrigada por tudo! Vem logo ficar com a gente", declarou Andressa, que hoje recebeu seu desejo de aniversário e está pertinho do marido.

O casal se casou em 2015 e pssou por uma crise em outubro de 2020, quando se separou. Eles reataram em favereiro de 2022. Desde então, eles têm sido vistos em clima de romance em bastidores de shows e nas redes sociais

A influenciadora comemorou o aniversario ao lado dos filhos em uma festinha na sacada do apartamento do casal em miami e agradeceu as mensagens dos fãs. “O dia de hoje é somente pra agradecer… agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pela minha família e pelos filhos maravilhosos que eu tenho!!! Obrigada também por todas as msgs de carinho que me enviaram, sou muito grata a cada um de vocês!!!” escreveu Andressa.