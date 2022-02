Andréia Horta celebra dia de Iemanjá com belo clique do mar: ''Salve a rainha do mar!''

Salve a rainha do mar!

Andréia Horta celebra dia de Iemanjá trazendo uma linda foto do mar com um belo poema

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 18h10

Nesta quarta-feira, 2, Andréia Horta (38) decidiu usar suas redes sociais para celebrar o Dia de Iemanjá.

A atriz publicou um belo clique do mar, feito durante um dia ensolarado, mostrando as ondas quebrando.

Na legenda, ela ainda fez um poema para comemorar o dia da Rainha do Mar: "ELA me ensina e orienta. ELA cura, lava e leva. Traz o que é de sim pra mim. Odoyá! Salve a rainha do mar! A benção, Iemanjá! 2.2.22".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Salve a Rainha do Mar!", escreveu um. "Lindo... Benção de Iemanjá!", falou outro. "Que coisa linda que é o mar!", disse um terceiro.

Andréia Horta lamenta os 40 anos da morte de Elis Regina

Recentemente, Andréia usou suas redes sociais para prestar uma homenagem à Elis Regina (1945 - 1982), após 40 anos de sua morte.

A atriz publicou um clique da cantora e declarou: "Amanhã, 40 anos sem Elis. Vive em nós chama ardente".

Vale lembrar que Andréia interpretou Elis nos cinemas e nas telinhas em Elis - Viver É Melhor Que Sonhar.

Confira o post de Andreia Horta celebrando o Dia de Iemanjá: