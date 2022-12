André Luiz Frambach faz homenagem emocionante para a namorada Larissa Manoela após show

O ator André Luiz Frambach se declarou para sua namorada Larissa Manoela após performance da artista em um show

Nesta quarta-feira, 14, André Luiz Frambach (25) emocionou a internet ao compartilhar em seu Instagram uma homenagem à sua namorada, Larissa Manoela (21). A atriz e cantora fez uma performance nesta terça-feira, 13, em um navio usando um look brilhante e luxuoso.

O ator de “Cara e Coragem” compartilhou uma linda foto do casal dando um abraço apertado e um vídeo de Larissa se apresentando no palco. “Eu sou muito mais você meu amor! Como foi lindo te ver no palco, como é lindo te ver todos os dias na real, ver o quanto você brilha, o quanto você é feliz independentemente do que está a sua volta, você emana luz e felicidade acima de qualquer coisa! Você é luz”, começou dizendo André.

O intérprete de Rico na novela das 19h ainda comentou sua reação à apresentação, se declarou: “Depois que começou eu só consegui te admirar, babar, chorar, me emocionar, sorrir, sorrir e sorri muito de tão feliz que fiquei de te ver brilhando ainda mais que o normal por estar fazendo aquilo que ama, aquilo que você escolheu fazer no tempo que você escolheu! Eu te amo e estarei pra vida toda ao seu lado”.

Nos comentários, Larissa reagiu ao post do amado: “A gente é isso tudo aí! Te amo de um tanto peixão. Obrigada por estar comigo em todos os momentos! É só o começo... Nós pra vida toda”.

Os fãs do casal adoraram a postagem e rasgaram elogios à dupla nos comentários! “Lindos demais”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “Casal de milhões amo, seus lindos”.