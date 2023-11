Anahi se emociona durante discurso em show do RBD e manda recado aos fãs: 'Não imaginava'

Durante o show do RBD neste domingo, 12, em São Paulo, Anahi declarou seu amor pelos fãs brasileiros

Anahi se emocionou durante seu discurso durante o show do RBD neste domingo, 12, em São Paulo. A cantora ainda mandou um recado aos fãs brasileiros. Ela disse que não pensava que voltaria para se apresentar no país depois de 15 anos. "Não imaginava", declarou.

"Brasil, vocês são a minha família! Eu estou muito emocionada como sempre, eu não acredito que eu voltei. Eu não posso acreditar que estou aqui, não imaginava nunca e pensava que nunca voltaria a ver vocês", afirmou Anahi.

"Mas estamos aqui! Eu só quero dizer a todos vocês, por favor, sejam felizes! Fiquem felizes! Riam, dancem, desfrutem da vida! Porque a vida vai passando... Somos os mesmos, mas agora estamos mais velhos. Eu quero pedir só uma coisa, por favor, não esqueçam de mim", completou a cantora.

Ao lado de Dulce Maria e Maite Perroni, ela ainda aproveitou o show para agradecer os fãs. Dulce foi quem começou a falar: "Obrigada por tanto amor Brasil, São Paulo. Para cima as mulheres!" "Para cima as mulheres, porque unidas sempre vai ser melhor. É o que aprendemos nesse palco, nessa história, porque quando as três estamos unidas, nada é mais forte que nós. E unidas junto com vocês somos imparáveis, Brasil!", disse Maite no Estádio do Morumbi. "Não importa quantas vezes digam que não pode, porque crendo, sempre vai poder. Nós amamos o Brasil!", completou ela.

"Esqueço um pouco o portunhol. Eu quero falar, mas não lembro como. Brasil, obrigada por não esquecer. Esta noite queremos celebrar a todos os meninos interiores, suas crianças interiores. Essa noite queremos dizer obrigada por vir assim, por tudo, tudo, tudo. Para nós é um presente importante recebê-los assim e que vocês nos recebam em sua casa. Amamos vocês!", afirmou Anahi, ainda no início da apresentação na capital paulista. O grupo ainda vai fazer mais cinco shows na cidade, nesta segunda-feira, 13, no Estádio do Morumbi. Em 16, 17, 18 e 19 de novembro, eles estarão no Allianz Parque.