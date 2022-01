Ana Sang se declara no aniversário do filho, Felipe Simas: ''Me enche de orgulho''

Felipe Simas completa 29 anos e ganha linda declaração de amor da mãe, Ana Sang

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 15h33

Nesta quarta-feira, 26, Felipe Simas está completando mais um ano de vida e para celebrar a mãe, Ana Sang, dividiu uma linda declaração.

No perfil do Instagram, a matriarca resgatou uma sequência de cliques da infância do herdeiro e comemorou os seus 29 anos.

"Ele é um Homem que me enche de orgulho!! Bom em tudo que se propõe a fazer! Homem de Fé! Homem de caráter! De valores! Ótimo marido, ótimo pai… sempre foi ótimo filho!!", elogiou.

Em seguida, ela transbordou amor e o parabenizou: "Te respeito, te admiro e te amo profundamente!!! Feliz dia meu filho querido!!", completou.

Mais cedo, a esposa de Felipe Simas publicou uma homenagem de aniversário para o marido e emocionou a web.

CONFIRA A DECLARAÇÃO DE ANA SANG PARA FELIPE SIMAS