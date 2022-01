Felipe Simas completa 29 anos e ganha homenagem da esposa, Mariana Uhlmann: ''Me surpreende a cada dia''

Ator Felipe Simas faz aniversário e recebe linda declaração da mulher, Mariana Uhlmann, com quem tem três filhos, Joaquim, Maria e Vicente

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 07h54

Dia de festa na casa da família Simas! O caçula Felipe Simas está completando mais um ano de vida!

Na manhã desta quarta-feira, 26, o ator ganhou uma homenagem especial da esposa, Mariana Uhlmann (30), com quem tem três filhos, Joaquim (7), Maria (4) e Vicente (1).

A jornalista compartilhou registros de uma festinha em casa com a família, em que o artista aparece ao lado da amada e dos herdeiros. Mariana fez uma linda declaração para o irmão de Bruno Gissoni (35) e Rodrigo Simas (30) e ressaltou a cumplicidade do casal.

"Hoje é seu aniversário, é difícil falar de você e não me emocionar! Deus transformou aquele casal que não conseguia nem viajar muito tempo juntos, que brigava pra ir pra hotel ou acampar mesmo sem nem ter nada marcado! Deus nos uniu de uma forma que nem nós mesmos acreditávamos!", começou escrevendo.

"Você me surpreende a cada dia, sua busca por Deus me fez mudar e ser outra pessoa! Já passamos por tantas coisas, que hoje vemos que cada barreira que se ergue é para nos aproximar ainda mais! Você é um exemplo de pai, marido, homem! Você é meu melhor amigo, me faz rir, conversa comigo, me acolhe, me faz carinho.. admiro sua facilidade de pedir perdão e de perder em jogos! Ver sua transformação é emocionante!", continuou Mariana Uhlmann.

"Obrigada por me fazer a cada dia mais pensar e viver no presente e entender que o bom do futuro é imaginar nós dois juntos velhinhos! Deus nos capacita em tudo que Ele deseja! Nesse dia te desejo que você possa viver um ano sobrenatural, que você possa experimentar momentos com Deus mais profundos, e que possamos viver a cada dia mais uma só carne! Eu te amo, Parabéns meu amor!", finalizou ela.

"Vivaaaaa Fifiiiiiifi!! Família linda, amo vocês!! Que Deus abençoe cada passo!!", desejou a cunhada Yanna Lavigne. "Vocês são um exemplo. Felicidades sempre", disse uma seguidora. "Parabénsss, desejo uma chuva de bençãos na vida desse casal lindo", elogiou mais uma.

