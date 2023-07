Ana Paula Siebert divide opiniões ao exibir detalhe de cobertura em Miami

Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert gera comentários na web após mostrar detalhe de seu apartamento em Miami

A esposa do empresário Roberto Justus, Ana Paula Siebert, causou um alvoroço nas redes sociais nesta quinta-feira, 27, ao compartilhar um detalhe de sua cobertura em Miami. É que a influenciadora digital decidiu exibir a vista da varanda luxuosa de seu apartamento, mas acabou dividindo opiniões entre seus seguidores.

No vídeo compartilhado em seu perfil oficial do Instagram, Ana Paula esbanja beleza ao posar com um maiô na sacada gigantesca do apartamento. A varanda tem uma vista ampla para o mar na cidade que fica localizada na Flórida, nos Estados Unidos: “O paraíso existe e fica na minha varanda!”, escreveu a mãe de Vicky, fruto da relação com o empresário.

“Essa paisagem hipnotiza e todo dia parece a primeira vez! Sonho de visual, né?”, Ana Paula questionou seus seguidores. Mas nos comentários, os fãs da loira dividiram opiniões sobre a ostentação: “Gente do céu... todo mundo já viu a paisagem da sua varanda!!! Não se cansa de ostentar não? Misericórdia!”, uma seguidora criticou.

“Amo a postura, a beleza, a família e o conteúdo dela, mas estou achando tão repetitiva ultimamente”, disse mais uma sobre os conteúdos de luxo. Outros seguidores fizeram questão de defender: “Faz certo desfrutar de tudo o que conquistaram!”, comentou. “Ela ostenta bem discretamente”, disse mais uma. “Parece uma Barbie”, escreveu outra.

Vale lembrar que Ana Paula ganhou notoriedade quando participou do reality show, 'O aprendiz', comandado por Roberto Justus, em 2009. O casal só engatou o relacionamento quatro anos depois, e oficializaram a união em 2015, com uma cerimônia luxuosa. Pouco tempo depois, nasceu a primogêntia do casal, Vicky, que está com quatro aninhos.

