Ana Maria Braga já foi traída? Choro sincero da apresentadora deixou fãs intrigados

Ana Maria Braga já foi traída? Apresentadora já foi casada quatro vezes; uma delas rendeu desabafo

A emoção de Ana Maria Braga durante o Mais Você nesta quarta-feira, 20, intrigou os fãs. Isso porque ela sentiu a dor de Luisa Sonza quando a cantora contou que foi traída. Será que a apresentadora também viveu o mesmo drama no passado?

Ana Maria Braga foi casada quatro vezes

Ao longo de sua vida, a apresentadora do Mais Você viveu quatro longos relacionamentos. Embora discreta sobre sua vida pessoal, a artista compartilhou com os fãs alguns momentos a dois.

Antonio Drausio Badan: A loira foi casada com o comerciante entre 1980 a 1992, quando ainda atuava fora da televisão e era executiva de uma editora. Ele é o pai dos dois filhos da global, Mariana e Pedro Maffeis.

Carlos Madrulha: O segundo companheiro da apresentadora esteve ao seu lado entre 1997 e 2002. Ele era visto nos bastidores da Record TV, quando ela comandava o programa Note e Anote. Os dois se conheceram quando trabalhavam juntos e o amor floresceu.

Marcelo Frisoni: Em 2007, a apresentadora assumiu um novo relacionamento, dessa vez com o empresário. Os dois moraram juntos e terminaram a união de forma rápida, apenas dois anos após o início do romance. Em 2013, a apresentadora falou para a CARAS sobre o fim do relacionamento, mas evitou entrar em polêmicas. "Tem coisas, a esta altura da vida, que me dou o direito de não falar. São momentos não só meus. Tenho que respeitar uma série de circunstâncias. Não vai acrescentar nada para ninguém, nem para mim, nem para as pessoas envolvidas, e me dou este direito".

Johnny Lucet: a apresentadora se casou com o empresário francês em fevereiro de 2020. Logo depois, a pandemia de Covid-19 prejudicou o relacionamento, já que ele ficou impedido de ter contato com a família. Ele também não falava português, o que prejudicou o relacionamento.

Ana Maria Braga vive namoro com ex-funcionário

Desde março do ano passado, Ana Maria Braga namora Fábio Arruda. Ele é editor de imagens e já trabalhou na Globo. Hoje em dia, ele cuida das redes sociais da apresentadora e está sempre ao lado da global. Neste ano, em viagem à África do Sul, em família, os dois aparecem juntos em meio às imagens publicadas por ela no Instagram.