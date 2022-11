Ana Maria Braga aparece mais jovem em foto e relembra TV Tupi

Ana Maria Braga aproveita o dia do ‘tbt’ para publicar uma foto que quando era mais jovem e relembrar a sua trajetória na TV Tupi

CARAS digital Publicado em 17/11/2022, às 14h57

A apresentadora Ana Maria Braga (73), aproveitou esta quinta-feira, 17, dia do clássico ‘tbt’, para relembrar a sua trajetória na televisão, que começou na TV Tupi, inaugurada em 1950. Ana publicou uma foto, onde aparece mais jovem, com os cabelos longos e loiros, e aproveitou para explicar a sua origem: “Muita gente acha que é um frame de um vídeo do telejornal 'Rede Tupi de Notícias' que trabalhei nos anos 70, mas na verdade é foto de uma matéria”, começou Ana.

“Não lembro exatamente qual foi o diário da região de São Joaquim da Barra que a publicou, mas ela noticiava que uma filha da cidade trabalhava na TV Tupi.

Aqui a foto está tratada, mas originalmente ela é em preto e branco”, finalizou a apresentadora, que publicou uma sequência com a foto tratada, seguida da original.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamaria16)

Ana Maria Braga realizou uma cirurgia vascular e está ausente do ‘Mais Você’

Desde a última segunda-feira, dia 14, Ana Maria Braga está ausente do programa ‘Mais Você’, que contou com os substitutos Fabricio Battaglini e Talitha Morete, e o motivo dessa ausência foi revelado. Ana passou por uma cirurgia vascular na última sexta-feira, 11, para resolver uma dor que sentia na perna há algum tempo. De acordo com a assessoria de imprensa da comunicadora, ela está bem e já recebeu alta hospitalar.

Além disso, a apresentadora antecipou suas férias, que aconteceriam com o início da programação especial da Copa do Mundo, já que os jogos serão exibidos na parte da manhã. Ana apareceu nas suas redes sociais após a cirurgia para tranquilizar os fãs: “Estou passando por aqui, aproveitando o feriado que está todo mundo em casa, já desejando Feliz Natal, porque já começamos a enfeitar a casa. Mas eu venho principalmente para agradecer o carinho de todo mundo, a preocupação dos amigos, dos nossos seguidores, seguimores como a gente fala aqui, muito obrigada!”, começou.

“Já estou pensando em como vou ajeitar a decoração do Natal com a Copa do Mundo. Eu desejo a todos uma ótima semana e um lindo feriado e dizer que eu vou ficar morrendo de saudade, mas a gente vai se falando por aqui”, finalizou.