Ana Hickmann revela conversa com o filho e se emociona: "Um anjo em minha vida"

Ana Hickmann revela conversa com o filho durante a oração; ela conta que "voltou a sorrir"

A apresentadora Ana Hickmann enviou um recado comovente aos fãs nesta segunda-feira, 20. Em um canal de transmissão em uma rede social, a artista disse que finalmente voltou a sorrir - quem conseguiu o feito foi o filho, Alexandre Jr.

"Oi, turma. Preciso dizer que hoje foi um dia bom. Junto com meu filho pela primeira vez conseguimos sorrir um pouco. Os dias estão difíceis, mas essa mãe aqui está lutando", começou ela em uma série de mensagens.

A apresentadora da Record TV ainda disse que está lutando para se manter de pé diante das adversidades. "Não sou super mulher. Mas queria dizer que não vou baixar a guarda. Muito obrigada por todo o apoio de vocês", terminou.

Ao final, ela ainda revelou detalhes de uma conversa comovente com o filho. "Hoje na oração do meu filho, ele pediu pro papai do céu ajudar a mamãe a resolver todos os problemas. Tenho mais que um filho, tenho um anjo em minha vida e que me enche de energia para seguir."

Filho da apresentadora com o empresário Alexandre Correa, o pequeno Alexandre Jr nasceu em 2014. Aos 9 anos, ele é muito próximo de Ana Hickmann, com quem sempre aparece nas redes sociais.

Ana Hickmann escolhe momento para anunciar separação

A confirmação do fim do casamento entre a apresentadora Ana Hickmann e seu ainda marido, o empresário Alexandre Correa, parece iminente. Segundo novas informações que surgiram neste sábado, 18, ela já se refere ao companheiro como “ex” e busca o “momento certo” para se pronunciar.

Ontem, a apresentadora também se pronunciou sobre seu lado empresária. "Hoje é o dia do empreendedorismo feminino e eu tenho tanto orgulho de poder fazer parte disso. Nunca foi fácil e as coisas têm sido cada vez mais desafiadoras pra mim. Mas nada vai me parar!!!", afirmou ela, que tem vários negócios em seu nome, mas também uma dívida milionária.