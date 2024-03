Ana Hickmann encanta ao mostrar foto romântica com Edu Guedes

Apaixonada, a apresentadora Ana Hickmann compartilhou um novo registro romântico ao lado do namorado, o chef de cozinha Edu Guedes

O amor está no ar! Na manhã desta quinta-feira, 14, a apresentadora Ana Hickmann mostrou que iniciou o dia em ótima companhia. Em seus stories no Instagram, ela dividiu com os seguidores uma nova foto romântica com o namorado, o apresentador e chef de cozinha Edu Guedes.

Visivelmente feliz, Ana publicou um registro onde aparece de mãos dadas com o companheiro, desejando um 'bom dia' aos internautas. Após rumores de que estariam vivendo um romance, o novo casal assumiu publicamente a relação na última terça-feira, 12.

"É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas", declarou a famosa na ocasião, publicando as primeiras imagens do casal.

Na noite de quarta-feira, 13, inclusive, Ana Hickmann se pronunciou sobre a notícia de que estaria grávida. Através de uma live, ela esclareceu o assunto e negou que a informação seja verdadeira.

"Não, gente. Eu não estou grávida. O Leo Dias que ficou maluco. Contou sobre algumas coisas, se empolgou. Não estou grávida", declarou. Em outro momento, a apresentadora do programa 'Hoje em Dia', da Record TV, se derreteu de amores ao contar que sua vida melhorou 100% depois que começou a namorar Edu Guedes.

Em seu feed no Instagram, Ana Hickmann agradeceu todo apoio e carinho que tem recebido de amigos e fãs desde que assumiu publicamente a nova relação. "Bom dia, meus amores!!! Como é bom abrir o Instagram e ser inundada com tanto carinho. Vocês deixaram o meu dia mais feliz e o meu coração mais quentinho. Cada mensagem chegou para mim recheada de amor. Vocês fazem toda diferença no meu dia!! Muito obrigada", escreveu a loira.

Edu Guedes se pronuncia sobre suposta gravidez de Ana Hickmann

Edu Guedes (49) se pronunciou pela primeira vez sobre as especulações envolvendo uma gravidez de Ana Hickmann (43), com quem assumiu o relacionamento nesta terça-feira, 12. Procurado pela CARAS Brasil, o apresentador negou a informação envolvendo a amada.

"Não está [grávida]", respondeu o cozinheiro, sem dar maiores detalhes sobre o assunto, que tem dominado as redes sociais de especulações e comentários. Vale destacar que Ana e Edu têm sido vistos juntos desde janeiro.

O burburinho sobre a suposta gravidez de Ana se iniciou após o jornalista Léo Dias fazer alguns comentários sobre o novo casal durante o programa Fofocalizando, do SBT. O jornalista questionou o motivo dos pombinhos terem assumido o romance apenas após alguns meses após realmente iniciarem o affair. Confira!