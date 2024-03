Edu Guedes se pronuncia sobre suposta gravidez de Ana Hickmann após assumir namoro

Procurada pela CARAS Brasil, Edu Guedes rebateu os boatos envolvendo a suposta gravidez de Ana Hickmann

Edu Guedes (49) se pronunciou pela primeira vez sobre as especulações envolvendo uma gravidez de Ana Hickmann (43), com quem assumiu o relacionamento nesta terça-feira, 12. Procurado pela CARAS Brasil, o apresentador negou a informação envolvendo a amada.

"Não está [grávida]", respondeu o cozinheiro, sem dar maiores detalhes sobre o assunto, que tem dominado as redes sociais de especulações e comentários. Vale destacar que Ana e Edu têm sido vistos juntos desde janeiro.

O burburinho sobre a suposta gravidez de Ana se iniciou após o jornalista Léo Dias fazer alguns comentários sobre o novo casal durante o programa Fofocalizando, do SBT. O jornalista questionou o motivo dos pombinhos terem assumido o romance apenas após alguns meses após realmente iniciarem o affair.

"Por que eles decidiram anunciar agora? Eu tenho quase certeza que vem um bebê por aí", afirmou o colunista, sem filtro. Cariúcha, que também participava do o programa, soltou que isso seria uma acusação muito grave, mas Leo explicou: "Grave? Por que grave? Grave não! É consequência de um amor".

Apesar da tordica dos fãs para a confirmação, os dois seguem exercendo a função materna e paterna individualmente. Isso porque Ana já é mãe do pequeno Alezinho (10), fruto de seu relacionamento com o empresário Alexandre Correa (51). Já o culinarista é pai de Maria Eduarda (15), a jovem é proveniente da relação com Daniela Zurita, com que foi casado de 2008 até 2012.

VIVENDO UM NOVO AMOR

Nesta quarta-feira, 13, um dia após assumir publicamente seu relacionamento, a apresentadora Ana Hickmann postou mais uma foto com seu novo amor. Ela se mostra muito feliz com o carinho que vem recebendo por parte dos fãs e amigos.

"Como é bom abrir o Instagram e ser inundada com tanto carinho. Vocês deixaram o meu dia mais feliz e o meu coração mais quentinho. Cada mensagem chegou para mim recheada de amor. Vocês fazem toda diferença no meu dia!! Muito obrigada", escreveu Ana Hickmann em suas redes sociais.