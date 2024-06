Ana Hickmann e Edu Guedes celebram nova mansão com noite especial: ‘Brindar’

Ana Hickmann e Edu Guedes aproveitam vale night e compartilham detalhes de jantar romântico após comprarem mansão para morar juntos

Na última segunda-feira, 10, Ana Hickmann e Edu Guedes anunciaram a compra de uma nova mansão luxuosa e revelaram que estão indo morar juntos três meses após divulgarem o namoro publicamente. Para celebrar a novidade à altura, o casal apaixonado usou as redes sociais para mostrar que curtiram um jantar romântico, com direito a muito vinho.

Através do Instagram, Ana e Edu compartilharam um vídeo do jantar romântico, que contou com várias entradas enquanto o chef preparava um vinho especial para a ocasião. Sentada, a apresentadora observa atentamente e com um olhar apaixonado enquanto seu namorado serve as taças. Em seguida, eles brindam a novidade em sua vida pessoal.

Por fim, o casal aparece trocando beijos e declarações apaixonadas ao pé do ouvido, que não puderam ser ouvidas devido à música romântica de fundo. Na legenda, eles explicaram que estavam comemorando a compra da nova mansão: “Esse é um dos nossos momentos preferidos!!!”, disseram sobre a celebração intimista.

“Comemorar as nossas conquistas tomando um bom vinho deixa tudo mais especial”, completaram e revelaram que planejam passar o Dia dos Namorados da mesma maneira: “Nós amamos!!!! Já refizemos o estoque para brindar no dia dos namorados”, eles escreveram e ganharam muitos elogios dos seguidores nos comentários da publicação.

Vale mencionar que nas redes sociais, Ana e Edu exibiram o terreno extenso, com bastante área verde e a casa com um estilo mais rústico por fora que será o novo lar dos pombinhos. Os famosos então abriram as portas da mansão diferenciada e mostraram um pouco dos cômodos, que devem receber seus dois herdeiros, Alezinho e Maria Eduarda.

"Sejam muito bem-vindos a nossa futura casa! Em breve, ela estará cheia de amor, de histórias e criaremos juntos memórias para uma vida toda", falaram os apresentadores ao surgirem radiantes e em clima de romance. "Não vejo a hora de ver todos os ambientes prontos! Estamos realizando um sonho", declararam.

