Ana Furtado e Boninho esbanjam gingado ao surgirem dançando juntos

Ana Furtado e Boninho esbanjaram alegria e gingado ao surgirem dançando juntinhos

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 16h00

Nesta sexta-feira, 15, Ana Furtado (48) decidiu compartilhar um momento divertido que viveu ao lado do marido, Boninho (60).

A atriz publicou um vídeo onde ela e o amado esbanjam gingado dançando uma famosa canção na web, coladinhos um com o outro.

No clipe, o casal ainda esbanjou estilo usando looks de ginástica. Ele com uma regata azul com bermuda preta e ela com um top preto e uma calça verde-militar com estampa rosa.

Na legenda, ela se derreteu pelo amado dizendo: "Te amo!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindos!", disse um. "Muito maravilhosos!", escreveu outro. "Amo ver vocês dois juntos!", falou um terceiro.

Confira o vídeo divertido de Ana Furtado e Boninho se divertindo ao dançarem juntos: