Na Noruega, Ana Furtado abre álbum de fotos de passeio na neve: "De filme"

Em viagem à Noruega, Ana Furtado se diverte na neve e abre álbum de fotos impecáveis de seu passeio para seus seguidores; confira!

A apresentadora Ana Furtado está curtindo muito sua viagem para Senja, na Noruega. Fugindo do verão brasileiro, a esposa do diretor global Boninho se divertiu em um passeio pela neve e aproveitou para fazer novos cliques para suas redes sociais.

Nesta quinta-feira, 7, a artista compartilhou em seu perfil oficial do Instagram o álbum de fotos da viagem e encantou seus seguidores com um look super estiloso para o clima frio. Ana apostou em um lindo traje de neve, que tem estampa quadriculada, uma pochete e boné para completar o visual.

"Um carrossel de fotos pra exaltar essa neve linda, as luzes de Natal de Senja e, é claro… a minha bolsa que, carinhosamente, apelidei de 'Aperte o Play'!", disse a famosa na legenda da publicação. Nos comentários, seus fãs não pouparam palavras bonitas para os cliques.

"Eu apertei o play antes de ler a legenda…!", brincou a atriz Priscila Fantin. "Nossa que linda. Aaff esse lugar é muito de filme!!!", disse um. "Arrasa demais", disparou outro. "Tão maravilhosa", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Furtado (@aanafurtado)

Ana Furtado passa por perrengue em viagem à Noruega

Na última terça-feira, 5, a apresentadora Ana Furtado contou que passou por um perrengue durante um passeio. Curtindo sua viagem à Noruega, a famosa ficou frustrada e afirmou que nem sempre as coisas acontecem do jeito que esperamos.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa posou com o fenômeno da Aurora Boreal ao fundo e contou que não foi fácil de encontrá-la no país. Na legenda da publicação, ela afirmou que quase desistiu desse sonho.

"AURORA!!!! TE ACHEI!!! Nem acredito! Chorei! Ri! Gritei! Rezei! Me embasbaquei… liguei pro @jbboninho! Me emocionei demais! A gente já estava perdendo as esperanças! Estávamos rodando de carro há mais de hora e nada. O tempo nublado mais uma vez não tava ajudando. Até que o @andregbonotto do @senjaexperience, em mais uma tentativa de sair do carro e procurar no céu… encontrou! Lá foi ele correndo bater no vidro do carro e chamar todo mundo pra ver. Quando eu saí e vi aquela tocha se acendendo na minha frente… foi muito emocionante!", contou Ana.

Ela também abriu o álbum de fotos da viagem, onde ela surgiu com um lindo conjunto de roupas de neve, com estampa quadriculada. Ana ainda agradeceu por presenciar o fenômeno pessoalmente: "Aqui estão algumas fotos desse encontro! E em breve teremos mais!!! Aurora, te amei! Você é EXTRAORDINÁRIA!"