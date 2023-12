Ana Furtado relata perrengue em viagem à Noruega: "Perdendo as esperanças"

Em viagem à Noruega, a apresentadora Ana Furtado relata perrengue e detalhe momento emocionante ao realizar um sonho; saiba mais!

A apresentadora Ana Furtado está curtindo demais sua viagem à Noruega. No entanto, nem sempre as coisas acontecem do jeito que esperamos. Nesta terça-feira, 5, a esposa de Boninho, que recentemente finalizou um tratamento contra um câncer de mama, contou que passou por um perrengue durante um passeio e ficou frustrada.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa posou com o fenômeno da Aurora Boreal ao fundo e contou que não foi fácil de encontrá-la no país. Na legenda da publicação, ela afirmou que quase desistiu desse sonho.

"AURORA!!!! TE ACHEI!!! Nem acredito! Chorei! Ri! Gritei! Rezei! Me embasbaquei… liguei pro @jbboninho! Me emocionei demais! A gente já estava perdendo as esperanças! Estávamos rodando de carro há mais de hora e nada. O tempo nublado mais uma vez não tava ajudando. Até que o @andregbonotto do @senjaexperience, em mais uma tentativa de sair do carro e procurar no céu… encontrou! Lá foi ele correndo bater no vidro do carro e chamar todo mundo pra ver. Quando eu saí e vi aquela tocha se acendendo na minha frente… foi muito emocionante!", contou Ana.

Ela também abriu o álbum de fotos da viagem, onde ela surgiu com um lindo conjunto de roupas de neve, com estampa quadriculada. Ana ainda agradeceu por ter presenciado o fenômeno pessoalmente: "Aqui estão algumas fotos desse encontro! E em breve teremos mais!!! Aurora, te amei! Você é EXTRAORDINÁRIA!"

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Furtado (@aanafurtado)

Ana Furtado confirma sua cura do câncer após exames

No último dia 29, a apresentadora Ana Furtado emocionou seus seguidores ao publicar um vídeo marcante em suas redes sociais. Ao lado do médico que cuidou de seu tratamento contra um câncer de mama, a famosa apareceu radiante e bastante emocionada com a notícia de que realmente está curada.

Após cinco anos da descoberta do tumor nas mamas e início do tratamento contra a doença, a esposa do diretor global Boninho confirmou em exames que está completamente livre das células cancerígenas. Emocionada, ela falou sobre a finalização de seu tratamento.

"DEFINITIVAMENTE… CURADA! Ontem foi um dia bom, dia de fazer a minha bateria de exames de alta hospitalar do câncer de mama. E eu recebi a confirmação da notícia mais FELIZ da minha vida. A notícia que eu esperei por 5 anos! Eu tinha certeza de que esse dia chegaria. E chegou", escreveu ao postar o vídeo cheio de emoção.