Ana Castela surge de biquíni e arranca elogios dos fãs nas redes sociais ao exibir corpão: 'Gata'

Ana Castela apareceu de biquíni laranja durante um passeio de barco e encantou os fãs ao exibir sua beleza impecável

Ana Castela (19) arrancou elogios nas redes sociais ao mostrar seu corpão sarado. A cantora fez sucesso com a música Pipoco, lançada em 2022 e chegou a ficar em 1º lugar nas mais ouvidas do Spotify Brasil. Ela apareceu apenas de biquíni laranja durante um passeio de barco. "Gata", disparou um seguidor em sua publicação no Instagram.

Em seu perfil na rede social, a estrela do sertanejo acumula mais de 4 milhões de seguidores. Ela ostentou sua barriga reta ao ser fotografada com o look. A imagem já ultrapassa as 780 mil curtidas e conta com mais de 4.600 comentários, que inclusive, foi onde ela recebeu muitos elogios. “Muito perfeita”, disse um fã. “A tua beleza é 100%”, escreveu outro. “Que gata”, declarou um seguidor.

A artista também fascinou os fãs ao aparecer de biquíni, exibindo uma marquinha de sol e dançando uma coreografia de sucesso no TikTok. Na rede social, ela conta com 4,8 milhões de seguidores e seu vídeo já atingiu mais de 3,7 milhões de visualizações. Os comentários da publicação também são repletos de elogios para a cantora. "O que eu amo na Ana é que ela tem duas personalidades: Uma é ela do mundo do sertanejo, a outra é ela dançando as músicas do TikTok", disparou um internauta. "Linda", afirmou um fã de Ana.

Recentemente, Ana Castela virou alvo de rumores sobre um possível envolvimento romântico com o também cantor sertanejo Gustavo Mioto (25). Antes, ele já viveu um relacionamento com a influenciadora digital Thaynara OG (30). Entretanto, a cantora negou que o boato seja verdade, afirmando que está solteira. Em conversa com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, ela contou que os dois estão apenas na amizade. “Por enquanto, só amigos”, disparou Ana.