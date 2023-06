Ana Castela choca ao relembrar primeiro encontro com Gustavo Mioto: “Vomitei”

A cantora Ana Castela contou em entrevista sobre seu primeiro encontro com o cantor sertanejo Gustavo Mioto

Nesta terça-feira, 13, Ana Castela contou em entrevista sobre seu primeiro encontro com o cantor Gustavo Mioto. Apesar de não colocarem rótulos, os cantores estão em um relacionamento e a artista detalhou alguns momentos da relação.

Ana e Gustavo participaram do podcast “Poccast”, apresentado pelos influenciadores Lucas Guedez e Álvaro. “A gente não assumiu antes por decisão dela”, declarou o cantor sobre o namoro.

E Ana complementou: “Eu comecei agora na internet e não sei como funciona o relacionamento lá. Quando casais se mostram demais na internet, acho sempre acontece alguma coisa pra separar. A gente esperou o momento certo para mostrar que a gente estava junto”.

A primeira vez que os cantores sertanejos se encontraram foram no programa TVZ, do canal Multishow, em que apresentaram juntos. “Eu dei em cima dele o programa dele”, comentou Ana. E Gustavo relembrou: “Ela deu abertura e eu fui pra cima. Aí rolou uma foto no Whatsapp, porque temos assessoria de imprensa em comum, aí já começou”.

Porém, o primeiro encontro do casal não foi tão simples e romântico. Ana chocou os espectadores ao comentar como foi o primeiro date. “Primeira vez que eu saí com o Gustavo, eu vomitei. Ele não viu porque quem cuidou de mim foi a Mari e nossa assessora de imprensa. Ele foi dormir comigo no hotel e eu queria que ele fosse embora para poder vomitar mais, mas ele não ia”, contou.

Dia dos Namorados!

Ana e Gustavo celebraram nesta semana o primeiro Dia dos Namorados juntos! O casal trocou declarações e encantou os seguidores nas redes sociais ao publicarem diversas fotos juntos.

"Gato tem 7 vidas né? Então prepara as outras 6 porque a primeira já começou… Eu tô aqui pro caso de você cair, eu tô embaixo pra amortecer. Primeiro Dia dos Namorados, de todos, Ana Flávia", escreveu Mioto para a amada.