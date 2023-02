Ana Cañas já criticou emissora após ser cortada de transmissão; relembre polêmica

Cantora Ana Cañas sofreu caso de censura ao se apresentar no Rock in Rio de 2019

Cheia de personalidade, a cantora Ana Cañas (42) não guarda nenhum sentimento dentro de si. Sempre usando sua voz para reverberar ações sociais e políticas, a famosa sofreu um caso de censura em 2019 . Na época, a artista não se calou e soltou o verbo em sua rede social.

Na ocasião, Ana havia participado do festival Rock in Rio, o qual fez uma performance especial ao lado da banda Titãs. Usando um look super ousado, composto por uma calça preta transparente e os seios de fora, ela acabou sendo deixada de lado na transmissão da TV.

Revoltada com a atitude da emissora, que escolheu apenas mostrá-la de costas ou de lado, a famosa compartilhou um texto falando sobre ter sido alvo de censura. "Momento desabafo: não tá sendo fácil lidar com a hipocrisia patriarcal", iniciou.

"Fiquei sabendo que na transmissão do show ao vivo pela TV, eles evitavam me filmar (apenas rosto ou costas – essa foto do post foi a única imagem que encontrei do meu corpo inteiro). eu queria saber porque o corpo de uma mulher incomoda tanto, a ponto de nos censurarem?", questionou ela.

" No carnaval, por exemplo, eles filmam mulheres nuas o tempo todo. Mas a verdade é que essa nudez objetificada só é aceita quando é conveniente e lucrativa . Na hora que o body arrebentou, em cima do palco, eu já sabia que teria que lidar com as críticas de uma sociedade hipócrita e machista estruturalmente. Eu sabia que muitos apontariam o dedo pra mim e diriam todo tipo de atrocidade. Porque esse é o patriarcado", disparou.

A cantora ainda aproveitou para destacar como o machismo e a hipocrisia tem dominado o sistema . Segundo Ana, o fato dela ter aparecido com os seios livres foi visto como uma "afronta à sociedade".

"Esse é o país que mais consome pornografia no mundo. Esse também é o país que possui um dos mais altos números de feminicídios e estupros do mundo. Mas uma mulher com os peitos de fora (ainda que com os mamilos cobertos) é uma afronta à sociedade. Hipocrisia pura ", escreveu ela.