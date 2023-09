Amigos e familiares dão o último adeus ao dentista Rafa Puglisi durante velório

Devastados, amigos e familiares participam da última despedida de Rafa Puglisi, que ficou conhecido como dentista dos famosos

O dentista Rafa Puglisi, que faleceu na última segunda-feira, 18, foi velado no Cemitério do Morumby, no bairro do Morumbi, na zona sul da cidade de São Paulo, na tarde desta terça-feira, 19. Amigos e familiares se emocionaram ao prestar a última despedida ao profissional de saúde, que ficou conhecido como ‘dentista dos famosos’.

Através das redes sociais de Rafael, sua equipe inicialmente comunicou que a cerimônia de despedida seria restrita às pessoas próximas. No entanto, em resposta à grande comoção, a assessoria do dentista decidiu abrir o velório ao público: “Pensamos que o Rafa iria ficar muito feliz de ver o quanto ele era querido”, escreveram em nota.

A equipe evidenciou que a decisão foi tomada de comum acordo com a família, além de pedir respeito no momento de luto: “Esperamos que todos que irão tenham respeito e não invadam a privacidade da família, nem tirem fotos e façam vídeos do corpo! Estejam lá felizes pelo legado que o Rafa deixou! Fiquem com Deus e obrigada pelas orações”, concluíram.

Amigos e familiares se despedem de Rafael Puglisi - Leo Franco / AgNews

O que aconteceu com Rafael Puglisi?

Rafael Puglisi, que já cuidou dos sorrisos de famosos como Juliette, Jade Picon e Whindersson Nunes, faleceu aos 35 anos de idade em sua casa em São Paulo. De acordo com a equipe, o profissional mergulhou na piscina como fazia todos os dias, mas bateu a cabeça e não resistiu ao sofrer um traumatismo cranioencefálico.

"Estamos em LUTO! Hoje pela manhã, Rafa foi fazer sua natação matinal, como de costume, estava em casa se preparando para entrar na sua piscina e mergulhar de ponta, como faz todos os dias! Porém hoje, Deus quis que esse mergulho fosse diferente e Rafa acabou batendo a cabeça!”, disse a equipe, que publicou o atestado de óbito do dentista.

Um dos pacientes de Rafael, o jogador de futebol Neymar Jr não pode comparecer ao velório, mas usou as suas redes sociais para prestar uma homenagem. Em seu Instagram, o atleta se despediu de seu dentista e amigo: “Rafa Puglisi, descanse em paz meu amigo. Meus sentimentos a toda família”, disse ele em um post.

Morte do dentista Rafael Puglisi será investigada:

Após o acidente que levou a morte do dentista dos famosos, Rafael Puglisi, as autoridades foram chamadas e colheram evidências para concluir o que aconteceu no momento da morte do profissional, mas o caso foi registrado como morte suspeita, segundo nota da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo; entenda o motivo por trás da suspeita.