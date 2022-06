Amber Heard se pronuncia após fim do julgamento com Johnny Depp: ''Decepção''

Após a condenação no caso contra o ex-marido Johnny Depp, a atriz Amber Heard se pronunciou

Amber Heard usou as suas redes sociais para fazer um pronunciamento sobre o fim do julgamento com o ex-marido, Johnny Depp.

A atriz compartilhou um texto após ser condenada a pagar 15 milhões de dólares por difamação contra o ator, que também foi considerado culpado.

"A decepção que sinto hoje vai além das palavras. Estou com o coração partido que a montanha de evidências ainda não foi suficiente para enfrentar o poder, a influência e a influência desproporcionais de meu ex-marido", declarou ela.

Em seguida, a artista também comentou sobre o que esse resultado significa para outras mulheres. "Estou ainda mais desapontada com o que esse veredito significa para outras mulheres. É um retrocesso. Atrasa o relógio para uma época em que uma mulher que se manifestou e se manifestou poderia ser envergonhada e humilhada publicamente. Afasta a ideia de que a violência contra as mulheres deve ser levada a sério".

"Acredito que os advogados de Johnny conseguiram fazer com que o júri ignorasse a questão-chave da liberdade de expressão e ignorasse evidências tão conclusivas de que vencemos no Reino Unido", completou.

Por fim, Amber não deixou de expressar a sua tristeza com o resultado. "Estou triste por ter perdido este caso. Mas estou ainda mais triste porque pareço ter perdido um direito que pensava ter como americana - de falar livre e abertamente", concluiu.

CONFIRA O PRONUNCIAMENTO DE AMBER