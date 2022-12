Amber Heard anuncia decisão de encerrar processo contra Johnny Depp com acordo

A atriz Amber Heard revelou em suas redes sociais que fez um acordo com Johnny Depp para dar fim a processo de difamação e explicou sua motivação

Nesta segunda-feira, 19, Amber Heard (36) anunciou por meio de seu Instagram que fez um acordo para encerrar o processo de difamação contra o ex-marido Johnny Depp (59).

“Após muita deliberação, eu tomei uma decisão muito difícil de resolver o caso de difamação movido contra mim pelo meu ex-marido na Virgínia. É importante dizer que eu nunca escolhi isso. Eu defendi minha verdade e fazendo isso, minha vida como a conhecia foi destruída”, começou anunciando a atriz.

Amber ainda garantiu aos seus seguidores: “Eu não fiz nenhuma admissão de culpa. Isso não é um ato de concessão. Não há restrições ou piadas com relação à minha voz no futuro”.

A estrela do filme "Aquaman" ainda explicou sua motivação para realizar o acordo: “Realizei essa decisão tendo perdido a fé no sistema legal americano, onde meu testemunho desprotegido serviu como entretenimento e alimentou as redes sociais”.

Em 2020, Johnny Depp perdeu uma batalha judicial no Reino Unido contra o jornal "The Sun", e o juiz da Suprema Corte britânica decidiu que o ator havia agredido Heard mais de uma vez. Em junho deste ano, tanto a atriz quanto seu ex-marido foram condenados a pagar indenizações por difamação, porém Amber terá que pagar mais que seu ex-marido e o júri deliberou que houve "malícia” por parte da atriz.

Em relação a isso, Amber comentou sobre a possibilidade de um terceiro julgamento: “Mesmo se meu recurso nos Estados Unidos fosse aceito, o melhor resultado seria um novo julgamento onde um novo júri teria que considerar as evidências novamente. Eu simplesmente não consigo passar por aquilo uma terceira vez”.

A artista ainda comentou sobre seus próximos passos após a extensa batalha judicial contra Depp: “Ao encerrar este caso, eu também estou escolhendo a liberdade de dedicar meu tempo para o trabalho que me ajudou a me curar após o divórcio; trabalho que existe no âmbito no qual me sinto vista, ouvida e acreditada, e nos quais sei que posso efetuar mudanças. Não serei ameaçada, desanimada ou dissuadida pelo que aconteceu, de falar a verdade. Ninguém pode e ninguém vai tirar isso de mim. Minha voz continua sendo para sempre o bem mais valioso que tenho”.

Com o acordo, Amber deixará de pagar os 10,35 milhões de dólares que havia sido previamente decidido pela justiça americana, e agora arcará com US$ 1 milhão para seu ex-marido.