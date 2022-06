Amber Heard teria sido substituída da continuação de Aquaman

Após perder batalha judicial contra Johnny Deep, Amber Heard teria sido substituída do novo filme de Aquaman

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 19h03

Após perder a longa batalha judicial contra Johnny Deep (59), Amber Heard (36) teria sido substituída na continuação do filme Aquamen.

De acordo com o site americano Just Jared, a decisão foi tomada pela Warner Bros. após um teste do filme com o público ter resultado em um feedback negativo por conta da atriz.

Sua personagem será mantida no longa estrelado por Jason Momoa (42), porém as cenas serão regravadas com outra atriz.

O julgamento

Ainda neste mês, a atriz perdeu a batalha judicial contra o ex-marido Johnny Depp. No caso de difamação, Amber foi condenada a pagar 15 milhões de dólares ao ator.

A artista ainda se pronunciou sobre o caso: "A decepção que sinto hoje vai além das palavras. Estou com o coração partido que a montanha de evidências ainda não foi suficiente para enfrentar o poder, a influência e a influência desproporcionais de meu ex-marido"