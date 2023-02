Amante dos animais, Gisele Bündchen tem quatro cães e até pintinhos; saiba mais

Após divórcio de Tom Brady, Gisele Bündchen comemorou Valentine's Day ao lado dos bichinhos

A modelo brasileira Gisele Bündchen (42) derreteu os corações dos fãs ao mostrar com quem comemorou seu Valentine's Day, data equivalente ao Dia dos Namorados no Brasil. Ela posou ao lado de dois dos seus quatro cãezinhos e falou sobre o amor genuíno que os bichinhos proporcionam. Porém, o que muitos não sabem, é que a top é amante dos animais e cuida até de pintinhos.

Gisele Bündchen cuida de Onyx; Lua, sua pitbull; Fluffy, um shitzu; e Scooby, um beagle. Na foto, publicada em seu perfil oficial do Instagram, ela aparece ao lado de Lua e Fluffy, brincando com os dois e recebendo vários lambeijos dos companheiros de quatro patas. Ela também tem um gato e cuida de pintinhos, além de incentivar o cuidado com diversos animais.

Durante a pandemia de Covid-19, a modelo também usou as redes para falar sobre como seus cães a ajudaram durante o período de isolamento social. "Eu pensei que ao adotá-los estaria dando uma vida melhor a eles, mas hoje vejo que eles é que tornam as nossas vidas melhores com seu amor incondicional todos os dias!", refletiu.

Os pintinhos chegaram um pouco depois, em dezembro de 2021. Em uma foto compartilhada em seu Instagram, a modelo mostrou os novos membros da família. No registro, era possível ver nove dos pontinhos amarelos. "Temos novos membros na família! Gatinhos, cachorros, pintinhos! Eu amo!", escreveu.

Ela já chegou a compartilhar fotos ao lado de elefantes e girafas para conscientizar seus fãs sobre o perigo da extinção. "Nossos medicamentos, alimentos, água e ar puro que precisamos para nossa sobrevivência dependem de um ecossistema equilibrado e, se continuarmos perdendo espécies, a capacidade de funcionamento do ecossistema ficará comprometida", escreveu.

Além disso, ela já chegou até a resgatar uma tartaruga. Em dezembro de 2021, ao caminhar pela praia com um de seus cachorros, a modelo encontrou uma tartaruga presa em uma rede de pesca. "Comecei a libertá-la da rede que a estava estrangulando, mas mesmo depois de desamarrá-la, vi que estava cansada demais para voltar ao oceano. Então, a peguei e carreguei para a água."

"Incrível como a adrenalina pode nos tornar mais fortes! Fiquei muito grata por estar lá para ajudá-la, mas existem tantos outros animais que infelizmente acabam morrendo em redes como esta. Podemos nos tornar mais conscientes de nossos caminhos como espécie e ajudar a proteger os animais, é uma escolha", completou Gisele Bündchen , na ocasião.

CONFIRA FOTOS DE GISELE BÜNDCHEN CELEBRANDO O VALENTINE'S DAY: