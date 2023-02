Aline Dias lamenta saudade do pai 1 ano após sua morte: "Te amo pra sempre"

Nas redes sociais, a atriz Aline Dias recordou um clique antigo do pai e falou sobre a saudade que sente dele

Aline Dias (31) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 17, para prestar uma homenagem especial ao seu pai, que faleceu há 1 ano.

Em seu perfil no Instagram, a atriz recordou uma foto do dia em que seus pais casaram, em 1991, e falou sobre a saudade que sente dele. "1991. Meus pais! 1 ano sem você, pai. Te amo pra sempre!", disse a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores deixaram mensagens de apoio. "Que Deus conforte seu coração", disse uma fã. "Ele está cuidando de vocês", falou outra. "Você parece demais com ele. Que Deus o tenha", falou uma seguidora.

No ano passado, Aline comunicou a morte do pai nas redes sociais e prestou uma bela homenagem para ele ao compartilhar uma sequência de fotos dos dois juntos. "Te amo PAI! O que fica é a saudade e a certeza que um dia nos encontremos! Descansa meu jovem (assim você gostava de ser chamado…) Vou continuar te dando muito orgulho daqui!", escreveu ela, sem dar detalhes sobre a causa do falecimento.

Confira a publicação de Aline Dias sobre a saudade do pai:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Dias (@_linedias)

