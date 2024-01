Aline Campos recebe declaração romântica do novo namorado: 'União de luz'

Namorado de Aline Campos, Felipe Borstel abriu o álbum de fotos ao lado da modelo durante viagem para Fernando de Noronha e se declarou

A atriz e modelo Aline Campos recebeu uma declaração especial de seu novo namorado, Felipe Von Borstel. Os dois assumiram publicamente o romance na última segunda-feira, 15. Através das redes sociais, o empresário abriu um álbum de registros do casal em uma viagem para Fernando de Noronha, Pernambuco.

Na legenda, bastante apaixonado, o rapaz contou o quanto está feliz ao lado da amada. "Já te sentia muito antes, sem saber, nem entender, mas sempre confiando nos propósitos Divinos. Agora tudo ficou claro e posso sentir diante dessa explosão cósmica de vibração amorosa, como tudo foi preparado há muito tempo, aguardando o momento preciso, onde todo nosso Universo entrou no eixo para nos agraciar com essa união de Luz", iniciou.

E completou: "Que todos possam nos enxergar por essa perspectiva Divina, recebendo toda essa energia de amor em suas vidas. E aquele que não puder enxergar dessa maneira, que sua vibração seja destilada e também transformada em amor, sentimento esse que é o maior e mais poderoso, que tem o poder da transformação, e que nos conecta à fonte criadora da Vida. Que Deus nos ilumine e nos guie. Muita Luz a todos!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TUTO (@felipevonborstel)

Saiba quem é o novo namorado da atriz Aline Campos

A atriz e modelo Aline Campos está apaixonada! Há poucos dias, ela assumiu o namoro com Felipe Von Borstel e os dois estão juntos desde dezembro de 2023. Que tal saber mais sobre ele?

Felipe é empresário e dono de um clube de música sertaneja em Santa Catarina. Também é modelo e passou pela passarela da São Paulo Fashion Week algumas vezes. Além disso, ainda estrela campanhas, editoriais e comerciais de TV e toca o projeto Ubuntu, que objetiva ajudar causas sociais na África.

No Instagram, Borstel acumula mais de 216 mil seguidores e compartilha seu dia a dia e viagens com os seguidores. Por enquanto, o modelo não publicou fotos com a amada no feed, mas o casal já apareceu junto pelos Stories e diretamente no perfil da atriz.